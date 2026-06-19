Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tăng mạnh, chuyên Hóa dẫn đầu với mức tăng 6,25 điểm 19/06/2026 11:07

Trưa 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm học 2026-2027.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm học 2026-2027. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm học 2026-2027 vừa công bố có nhiều biến động đáng chú ý.

Nhìn chung, điểm chuẩn tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tăng ở hầu hết các môn, phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn vào các trường chuyên hàng đầu.

Trong đó, lớp chuyên Hóa của hai trường này đồng loạt tăng mạnh, có nơi tăng tới 6,25 điểm so với năm trước.

Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên Hóa ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi từ 30,25 điểm lên 36,5 điểm, tăng 6,25 điểm. Xếp sau là lớp chuyên Lịch sử tăng 4,75 điểm. Các lớp chuyên Vật lý, Địa lý, Tiếng Anh và Sinh học cũng tăng từ 2 đến 3 điểm. Riêng chuyên Toán giữ nguyên ở mức 35,25 điểm, trong khi chuyên Ngữ văn chỉ tăng nhẹ 0,5 điểm.

Tình hình tương tự diễn ra tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Chuyên Hóa tiếp tục là môn có mức tăng cao nhất, từ 32,5 điểm lên 38,5 điểm, tăng 6 điểm và trở thành lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất trường. Các lớp chuyên Vật lý, Địa lý và Lịch sử tăng từ 3 đến 3,5 điểm. Chuyên Toán tăng nhẹ 0,25 điểm, còn chuyên Nhật giữ nguyên so với năm trước. Đáng chú ý, dù mới tuyển sinh lần đầu nhưng lớp chuyên Trung lấy điểm chuẩn 32,75 điểm.

Trái ngược với xu hướng tăng ở hai trường chuyên thuộc khu vực 1, điểm chuẩn tại các trường chuyên thuộc khu vực 2 và khu vực 3 lại giảm ở nhiều môn.

Tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), lớp chuyên Toán giảm mạnh nhất, từ 36,45 điểm xuống còn 30,25 điểm, tương đương mức giảm 6,2 điểm. Các lớp chuyên Tin học, Tiếng Anh, Hóa học và Vật lý cũng giảm từ 1,8 đến 2,45 điểm. Tuy nhiên, một số môn vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể như Ngữ văn tăng 3,35 điểm, Sinh học tăng 3,275 điểm, Lịch sử tăng 2,7 điểm và Địa lý tăng 1 điểm.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3) là trường có nhiều lớp chuyên giảm điểm chuẩn nhất. Chuyên Tin học giảm tới 8,75 điểm, chuyên Toán giảm 7,75 điểm. Các lớp chuyên Tiếng Anh, Sinh học, Ngữ văn, Hóa học và Vật lý cũng giảm từ 1 đến gần 3 điểm so với năm 2025.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần theo dõi hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM để hoàn tất thủ tục nhập học đúng thời gian quy định.

Kỳ thi lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ làm 4 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên tương ứng.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên ×2).