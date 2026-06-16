TP.HCM: Công bố kết quả vào các trường tiên tiến, hội nhập 16/06/2026 11:24

(PLO)- Các trường theo mô hình đặc thù tại TP.HCM đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp. Từ hôm nay (16-6), phụ huynh tra cứu trên hệ thống, xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, từ ngày 15-6 đến 23-6, các trường đặc thù thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế và các trường có mở lớp đặc thù như tiếng Anh tích hợp theo đề án 5695, tăng cường tiếng Pháp... ở TP.HCM sẽ công bố kết quả tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hoà tại lễ khánh thành. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ hôm nay, phụ huynh tra cứu kết quả trúng tuyển vào các trường đặc thù trên trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Sau đó, phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến và làm thủ tục nhập học tại trường.

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tân Thới Hiệp) đã công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 6, lớp 1. Ngoài việc tra cứu thông tin trên hệ thống, danh sách trúng tuyển được trường dán công khai tại bảng tin trường để phụ huynh dễ theo dõi.

Chị TT, phụ huynh có con vừa trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh bày tỏ: "Tra cứu thấy tên con trúng tuyển, tôi như vỡ oà. Những ngày qua, tôi sống trong lo âu và hồi hộp vì là trường tiên tiến, hội nhập nên việc xét tuyển đòi hòi nhiều tiêu chí. Trong thời gian tới, tôi sẽ cho con học thêm tiếng Anh để có thể đáp ứng tốt chương trình học ở ngôi trường này".

Ngoài việc tra cứu trên hệ thống, nhiều trường còn gửi tin nhắn đến từng phụ huynh. Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hoà đã thực hiện hình thức trên.

Tin nhắn trúng tuyển vào lớp 1 của Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Nội dung tin nhắn gồm kết quả và thông tin chi tiết về hồ sơ cần phải chuẩn bị để nhập học. Cụ thể: "Trường TH LVS thông báo học sinh đã trúng tuyển vào lớp 1 học chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 tại trường. Từ ngày 16-6 đến 19-6, CMHS cần vào xác nhận nhập học trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Khi đi, CMHS cần mang theo các giấy tờ gồm giấy khai sinh hợp lệ (bản trích lục/bản sao có chứng thực); phiếu đăng ký trường thực hiện giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập hoặc trường có lớp đặc thù và phiếu xác nhận nhập học (in ra từ hệ thống); Giấy tờ thuộc diện ưu tiên khác (nếu có)".

Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng cũng đã công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 1.

Thông báo nộp hồ sơ nhập học của Trường Tiểu học Võ Trường Toản. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Hồ sơ nhập học gồm bản sao trích lục khai sinh (không dùng bản photo sao y công chứng), bản pho to thẻ bảo hiểm y tế học sinh, bản photo sổ chích ngừa học sinh, bản photo thông tin cư trú trên VNeID

Theo đó thời gian nộp hồ sơ tại trường từ ngày 16-6 đến ngày 23-6. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

Quá thời hạn nêu trên, phụ huynh không hoàn tất việc nộp hồ sơ theo quy định sẽ được xem là từ chối nhập học và hội đồng tuyển sinh sẽ huỷ kết quả xét tuyển.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, những học sinh không trúng tuyển vào các trường hoặc lớp đặc thù sẽ được bố trí chỗ học tại các trường còn lại theo nguyện vọng đã đăng ký và thông tin phụ huynh đã đăng ký trên cổng tuyển sinh đầu cấp.

Thời gian xét tuyển đợt tiếp theo diễn ra từ ngày 24-6 đến 10-7. Ngày 11-7, các trường trên địa bàn TP.HCM sẽ đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 ở đối tượng 1 và đối tượng 2.