Thi tốt nghiệp THPT: Đề và gợi ý giải đề các môn tự chọn 12/06/2026 11:39

(PLO)- Khoảng 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành các môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Toán, Văn là hai môn bắt buộc, còn lại thí sinh được lựa chọn hai trong số 9 môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Dưới đây, PLO xin thông tin đề và gợi ý giải đề của trường THPT Vĩnh Viễn về các môn gồm tiếng Anh, Lịch sử, Hoá học, Vật lý, Sinh học.

- Đề và gợi ý giải đề môn tiếng Anh

- Môn Lịch sử

Đề

Gợi ý giải đề

- Môn Vật Lý

Đề và gợi ý giải đề

-Môn Hoá học

Đề

Đề Hoá thi tốt nghiệp THPT

Gợi ý giải đề môn Hoá học

- Đề môn Sinh Học

Gợi ý giải đề môn Sinh học

Thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp vào sáng 1-7. Sau đó, các em có 5 ngày để phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu. Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên