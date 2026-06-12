Thi tốt nghiệp THPT: Đề và gợi ý giải đề các môn tự chọn

Toán, Văn là hai môn bắt buộc, còn lại thí sinh được lựa chọn hai trong số 9 môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.
Dưới đây, PLO xin thông tin đề và gợi ý giải đề của trường THPT Vĩnh Viễn về các môn gồm tiếng Anh, Lịch sử, Hoá học, Vật lý, Sinh học.
- Đề và gợi ý giải đề môn tiếng Anh
- Môn Lịch sử
- Môn Vật Lý
-Môn Hoá học
Đề
- Đề môn Sinh Học
Thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp vào sáng 1-7. Sau đó, các em có 5 ngày để phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu. Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên