Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Quy mô kỷ lục, siết chặt an ninh 11/06/2026 06:01

(PLO)- Sáng nay, thí sinh bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn với 120 phút, đây là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận. Buổi chiều, thí sinh sẽ thi môn Toán trong 90 phút.

Hôm nay, 11-6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi chính thức đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là kỳ thi đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm trước. Đây là năm có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Với quy mô này, kỳ thi diễn ra tại 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi. Trong đó, TP.HCM là địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với gần 143.000 thí sinh, tổ chức tại 248 điểm thi với gần 6.000 phòng được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều bố trí các phòng dự phòng. Kế đến là Hà Nội với 222 điểm thi, phục vụ gần 130.000 thí sinh.

Năm nay cũng là năm thứ hai tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh dự thi 4 môn, gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12 gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp và Ngoại ngữ.

Nội dung thi bám sát nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Điểm đáng chú ý ở năm nay, trong nhóm các môn lựa chọn, Lịch sử tiếp tục là môn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 em, tăng 71.443 em so với năm 2025. Kế đến là Vật lý với 389.630 thí sinh, tăng hơn 35.300 em.

Ở chiều ngược lại, một số môn ghi nhận số lượng đăng ký giảm như Địa lý còn 448.725 thí sinh; Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh; Sinh học có 70.303 thí sinh.

Sáng nay, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi. Thời gian làm bài 120 phút, tính từ 7 giờ 35 phút. Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại là trắc nghiệm.

Lịch thi chi tiết:

Một điểm đặc biệt khác là kỳ thi diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương vừa hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương trong việc tổ chức điểm thi, vận chuyển đề thi, bảo quản bài thi và xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để việc thay đổi tổ chức bộ máy hành chính ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi, bảo đảm mọi khâu diễn ra thông suốt. Bộ GD&ĐT cũng đã thành lập 34 đoàn kiểm tra công tác coi thi, 34 đoàn kiểm tra công tác chấm thi cùng các đoàn kiểm tra của lãnh đạo Bộ trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các địa phương.

Bộ GD&ĐT huy động hơn 6.000 cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ vi phạm quy chế thi.

Thí sinh tại TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: THUẬN VĂN

Siết chặt an ninh và phòng chống gian lận công nghệ cao

Với số thí sinh dự thi lớn như năm nay, một trong những vấn đề được Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý là phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra việc mang vật dụng vào phòng thi, đồng thời tuyên truyền để thí sinh nhận thức rõ hậu quả của việc vi phạm quy chế.

Như tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết TP đã sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thi, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành. Các phương án tổ chức được xây dựng chi tiết, trong đó chú trọng tập huấn lực lượng tại điểm thi và triển khai thiết bị kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện gian lận, nhất là tại các điểm thi có nguy cơ cao.

Đối với công tác vận chuyển đề thi, trước việc địa bàn mở rộng, TP.HCM đã xây dựng phương án vận chuyển, bàn giao phù hợp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và tổ chức bàn giao đề thi trước một ngày. Riêng khu vực đặc thù như Côn Đảo, thành phố chuẩn bị nhiều kịch bản, trong đó có phương án vận chuyển bằng đường hàng không để bảo đảm chủ động.

TP Đồng Nai cũng đã trang bị máy quét thiết bị công nghệ cao để tránh gian lận trong kỳ thi, dẫn đến lộ, lọt đề. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp ngày 9-6, các cán bộ làm công tác coi thi đã được hướng dẫn vận hành và sử dụng máy quét phát hiện thiết bị công nghệ cao. Kỳ thi tốt nghiệp tại TP Đồng Nai được tổ chức 95 điểm thi đặt tại địa bàn 55 phường, xã.

Để bảo đảm kỳ thi an toàn, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, TP chủ động phòng ngừa, rà soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đường dây mua bán, cho thuê thiết bị gian lận siêu nhỏ trên toàn quốc. Ngoài ra, lực lượng công an còn sử dụng các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để rà quét và xử lý ngay các nguồn sóng lạ. Đặc biệt lực lượng công an cũng đã phối hợp với Sở GD&ĐT tập huấn nâng cao kỹ năng nhận diện và xử lý các hành vi gian lận thi cử bằng công nghệ cao trong kỳ thi.

Về công tác bảo đảm an ninh cho kỳ thi, tại cuộc họp trực tuyến về kỳ thi mới đây, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) nhiệm vụ trọng tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cũng như các hành vi phát tán thông tin sai sự thật hoặc làm lộ, lọt bí mật nhà nước liên quan đến đề thi.

Trước thực tế các hành vi gian lận ngày càng tinh vi, Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi; đồng thời đề nghị các địa phương trang bị thiết bị kỹ thuật và tổ chức tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm trong thực tế.