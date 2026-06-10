Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 10/06/2026 05:52

(PLO)- Chiều nay (10-6), 14 giờ, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thống kê từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay của ngành giáo dục và cũng là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và tổ chức lại đơn vị hành chính.

Chính vì vậy, công tác tổ chức thi được yêu cầu chặt chẽ hơn, đồng thời thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý để tránh những sai sót đáng tiếc.

Hơn 6.000 cán bộ, giảng viên ĐH tham gia kiểm tra thi

Ngày 9-6, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhiều trường ĐH ở TP.HCM đã bắt đầu lên đường đến các địa phương làm công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT theo điều động của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, Trường ĐH Công Thương TP.HCM năm nay huy động 48 cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại 26/95 điểm thi ở TP Đồng Nai. Trước khi lên đường, toàn bộ thành viên trong đoàn đã được tập huấn, sàng lọc và lựa chọn kỹ lưỡng; bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành nghiêm túc quy chế thi.

Tương tự, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng huy động 44 cán bộ, giảng viên, người lao động đến làm công tác thi tại 15 điểm thi ở TP Đồng Nai.

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM thực hiện kiểm tra công tác coi thi tại Khánh Hòa. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cử 70 cán bộ, giảng viên tham giam đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 27 điểm thi ở TP.HCM (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu).

Thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm nay Bộ GD&ĐT đã thành lập 34 đoàn kiểm tra công tác coi thi, 34 đoàn kiểm tra công tác chấm thi cùng các đoàn kiểm tra của lãnh đạo bộ trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các địa phương.

Bộ GD&ĐT huy động hơn 6.000 cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục ĐH tham gia công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ vi phạm quy chế thi.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM lên đường làm nhiệm vụ coi thi tại Khánh Hòa. Ảnh: UTH

Bí quyết làm tốt các bài thi tốt nghiệp

Trước giờ thi tốt nghiệp, các giáo viên có kinh nghiệm đã chia sẻ những bí quyết để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Với môn toán, ThS Ngô Phạm Hưng Thịnh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (phường Hòa Hưng, TP.HCM), chia sẻ định dạng đề toán yêu cầu không chỉ vững kiến thức mà phải có chiến thuật làm bài thông minh. Đề gồm ba phần với những đặc thù riêng biệt.

Phần 1, trắc nghiệm nhiều phương án với 12 câu cần chậm mà chắc. Phần này yêu cầu chọn một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D. Vì thế, các em phải làm thật cẩn thận, đọc từng chữ trong đề để tránh nhầm lẫn dấu, nhầm tính chất, không tính nhẩm để hạn chế rủi ro.

Phần 2 là trắc nghiệm đúng/sai gồm bốn câu cần cẩn trọng từng ý, lọc thông tin nhiễu. Mỗi câu sẽ có bốn ý a, b, c, d. Điểm số phụ thuộc vào số ý trả lời đúng trong cùng một câu, do đó không thể dùng mẹo loại trừ đáp án.

Phần 3 trả lời ngắn gồm sáu câu cần tính toán bản lĩnh. Đây là phần thi không có đáp án gợi ý sẵn, các em phải tự tính toán, điền kết quả cuối cùng. Do đó, các em cần phải giải từng bước một cách tuần tự.

Với môn văn, ThS Phan Quan Thông, tổ trưởng chuyên môn tổ ngữ văn Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn), nhấn mạnh thời điểm này không phải để học thêm kiến thức mới mà là để củng cố, ôn lại những gì đã có và chuẩn bị tâm thế tốt nhất bước vào phòng thi.

Theo thầy Thông, trong phòng thi, các em cần phân bổ thời gian hợp lý. Dành 5 phút cho việc xử lý đề (gạch chân ý chính của văn bản, các yêu cầu đề tài); dành ít nhất 25-30 phút để làm phần đọc hiểu; 25-30 phút tiếp theo viết đoạn văn ở câu 1 phần viết, 55-60 phút còn lại viết bài văn ở câu 2 phần viết và đừng quên dành 5 phút đọc lại bài làm, chỉnh sửa các lỗi chính tả, diễn đạt.

ThS Trần Ngọc Hữu Phước, tổ trưởng chuyên môn tiếng Anh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), lưu ý một nguyên tắc quan trọng khi làm bài thi tiếng Anh là phân bổ thời gian hợp lý. Những câu dễ, câu nhận biết và câu thông hiểu cần được xử lý chắc chắn trước. Các câu suy luận, sắp xếp văn bản hoặc điền mệnh đề nên được làm cẩn thận nhưng cần biết đánh dấu để quay lại nếu chưa chắc chắn.

Bí quyết làm tốt đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT không phải là học thuộc thật nhiều mẹo, mà là hiểu bản chất từng dạng bài. Khi biết cách đọc và biết cách tư duy, các em sẽ làm bài chủ động hơn và có nhiều cơ hội đạt kết quả cao.

Khi làm các môn trắc nghiệm, các giáo viên khuyên nên gạch chân từ khóa, loại đáp án nhiễu, bình tĩnh suy luận, làm chắc câu dễ trước, không bỏ trống bất kỳ câu nào.