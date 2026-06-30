3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 30/06/2026 15:32

(PLO)- Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày mai 1-7.

Theo Bộ GD&ĐT, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày mai 1-7.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa chỉ chính thức sau đây. Cụ thể:

Cách 1, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GDĐT.

- Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

- Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách 2, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua trang thông tin của 34 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố.

- Bước 1: Truy cập vào trang thông tin của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi.

- Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách 3, thí sinh truy cập vào các trang báo có kết nối với Bộ GD&ĐT để tra cứu điểm thi tốt nghiệp.

Bộ GDĐT sẽ thông báo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngay sau khi công bố điểm thi.

Năm nay, thí sinh thi tốt nghiệp THPT cao kỷ lục với hơn 1,2 triệu.

Kỳ thi đã diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lí, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ.

Trong số các môn thi, chỉ có ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận, các môn còn lại là trắc nghiệm.

Đặc biệt, từ năm 2026, theo Quy chế tuyển sinh mới, để được xét tuyển đại học, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm toán, ngữ văn và 1 môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm, không áp dụng với diện đặc cách hoặc miễn thi tốt nghiệp. Riêng khối ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật còn phải đạt ngưỡng điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thống kê từ Bộ GD&ĐT cho thấy, những năm gần đây, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là phương thức chiếm tỉ trọng cao nhất, như năm 2025 chiếm hơn 50%.