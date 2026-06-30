Cơ hội nào cho học sinh rớt 3 nguyện vọng lớp 10 tại TP.HCM 30/06/2026 13:03

(PLO)- Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế và đề nghị của các trường, Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển sinh bổ sung.

Trưa ngày 30-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà.

XEM ĐIỂM CHUẨN LỚP 10

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã kết thúc ngày 2-6, với hơn 151.000 thí sinh dự thi.

Sở GD&ĐT cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thêm cơ hội cho học sinh có nhu cầu được vào học tại các trường THPT công lập, đồng thời bảo đảm đa dạng lựa chọn học tập cho học sinh chưa trúng tuyển. Cụ thể:

Sau khi hoàn tất xét tuyển 3000 chỉ tiêu các lớp chuyên, chương trình đặc thù (chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695, Trường Phổ thông Năng khiếu) và diện tuyển thẳng, Sở tiến hành xét tuyển vào các trường THPT thường.

10 trường lấy điểm chuẩn thấp nhất TP với mức 9 điểm

Đối với địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất và trường lớp đã được bảo đảm đầy đủ sở đã điều chỉnh điểm sàn trúng tuyển xuống mức 9,0 điểm, giảm nhẹ so với năm học 2025-2026. Giải pháp này giúp học sinh trên địa bàn được học tại trường gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại cho gia đình, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và chỗ học sẵn có.

10 trường lấy điểm chuẩn cao nhất TP

Đối với khu vực nội thành, nơi nhu cầu học tập vượt quá nguồn chỗ học công lập, sở bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu được giao; đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp và phát triển thêm các loại hình trường công lập khác để mọi học sinh có nhu cầu đều có nơi học tập phù hợp.

Sở GD&ĐT cho biết toàn bộ quá trình xác định điểm trúng tuyển được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch và cân đối hài hoà giữa chỉ tiêu được giao với số lượng thí sinh trúng tuyển thực tế của từng trường.

Sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình xử lý và tính toán, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập năm học 2026-2027 đạt 100,17%, cao hơn so với năm học trước. Điều này cho thấy nỗ lực của Sở GD&ĐT trong việc bảo đảm chỗ học tại trường THPT công lập cho học sinh trên địa bàn TP.

Bên cạnh hệ thống trường THPT công lập, TP.HCM chú trọng phát triển đa dạng các loại hình giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Cụ thể, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với hơn 16.226 chỉ tiêu. Các trường THPT ngoài công lập với 25.574 chỉ tiêu.

Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế tại các trường và đề nghị của cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT sẽ xem xét tuyển sinh bổ sung, tạo thêm cơ hội cho học sinh chưa trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Căn cứ vào kết quả rà soát số liệu thực tế, Sở GD&ĐT sẽ thông báo chính thức và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về phương án tuyển sinh bổ sung.