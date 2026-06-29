TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 vào đầu giờ chiều 30-6 29/06/2026 09:42

(PLO)- Điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà tại TP.HCM sẽ được công bố vào đầu giờ chiều ngày 30-6, theo Sở GD&ĐT TP.HCM.

Sáng 29-6, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà được công bố vào đầu giờ chiều ngày mai 30-6.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM dự kiến tăng. Ảnh: THUẬN VĂN

Kỳ thi lớp 10 đã kết thúc ngày 2-6. Năm đầu tiên sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước.

Đề thi lớp 10 được nhiều giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá đã giảm độ khó để phù hợp với tình hình học sinh. Vì thế, điểm chuẩn lớp 10 dự kiến tăng từ 0,5 đến 2 điểm tuỳ từng trường.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Điểm thi lớp 10 tăng

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhựt, chia sẻ điểm thi lớp 10 năm nay có sự cải thiện rõ rệt so với năm trước.

Theo vị này, điểm trung bình ở mỗi môn tăng khoảng 2 điểm. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh đạt từ điểm trung bình trở lên cũng tăng đáng kể.

Cụ thể, ở môn Ngữ văn, khoảng 90% bài thi đạt từ 5 điểm trở lên. Đối với môn Toán, tỷ lệ đạt từ trung bình trở lên vào khoảng 68-70%.

"Qua trao đổi với các trường lân cận, tôi thấy tỷ lệ đạt trên trung bình của họ cũng ở mức khá cao, nhiều nơi đạt khoảng 70-80%. Có thể thấy mặt bằng điểm năm nay nhìn chung đều tăng. Do đó, dự kiến điểm chuẩn các trường có thể tăng từ 0,5 đến 2 điểm tuỳ trường” - thầy Khoa đánh giá.

Ông Đinh Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp, cho hay kết quả thi của các em khá ổn. Mặt bằng điểm năm nay cao hơn so với năm ngoái. Nguyên nhân không nằm ở sự thay đổi về chất lượng giảng dạy mà xuất phát từ đề thi được đánh giá thoáng hơn, phù hợp với bối cảnh kỳ thi lớp 10 đầu tiên tại TP.HCM sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh/thành.

"Khi đề thi nhẹ hơn thì tỷ lệ học sinh đạt trên trung bình tăng lên. Đây là xu hướng chung ở nhiều trường chứ không riêng trường chúng tôi" - ông Trịnh nói.

Thống kê sơ bộ, số lượng bài thi đạt điểm 9 và 10 ở các môn tăng rõ rệt so với năm trước. Điểm 10 môn Toán và Tiếng Anh xuất hiện nhiều hơn, trong khi môn Ngữ văn không có điểm tuyệt đối nhưng có một số bài đạt 9,25 điểm.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền cho biết, khu vực quận 12 cũ năm nay có thêm một số trường THPT công lập đi vào hoạt động, đồng thời có trường tăng chỉ tiêu. Trong khi đó, số lượng học sinh lớp 9 không biến động nhiều so với năm trước. Vì vậy, điểm chuẩn tại các trường THPT được nhiều học sinh lựa chọn như THPT Võ Trường Toản, Trường Chinh hay Thạnh Lộc nhiều khả năng giữ ổn định hoặc tăng không nhiều.

Tại một trường THCS ở phường Gò Vấp, điểm thi lớp 10 khá cao. Cụ thể, trường có 514 em dự thi lớp 10. Cụ thể, môn Văn có 225 đạt điểm từ 6,5 đến 7 điểm; 106 em đạt từ 8 điểm trở lên. Môn Toán có 259 em có điểm từ 6,5 trở lên; 71 em đạt điểm từ 8 trở lên. Môn tiếng Anh có 96 em đạt từ 6,5 điểm trở lên; 206 em đạt từ 8 điểm trở lên.

Sau khi biết điểm chuẩn làm gì?

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, căn cứ vào kết quả trúng tuyển của mình, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT tại địa chỉhttps://ts10.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trường.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển, không được bảo lưu kết quả và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo (bao gồm cả đợt tuyển sinh bổ sung) trong cùng năm học.

Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD&ĐT xem xét tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Hồ sơ nhập học lớp 10 bao gồm:

- Bản chính học bạ cấp THCS

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao trích lục hoặc bản sao có công chứng)

- Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026 và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027: Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10: Có ghi nhận điểm thi và 3 nguyện vọng; Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có); Giấy chứng nhận đạt giải, thành tích..

Những giấy tờ thuộc hồ sơ này sẽ do trường THCS cấp cho học sinh. Các trường THCS hiện nay sử dụng học bạ điện tử nên "Bản chính học bạ cấp THCS" sẽ được hiểu là bản in ra từ học bạ số và có chữ ký ban giám hiệu, đóng dấu của trường.