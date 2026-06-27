Khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tốt nghiệp 27/06/2026 16:19

(PLO)- Sau 6 năm đào tạo, khóa bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức tốt nghiệp và được vinh danh trong lễ trao bằng.

Ngày 27-6, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2026 cho sinh viên các nhóm ngành khoa học sức khỏe. Đáng chú ý, khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của trường đã chính thức tốt nghiệp. Đây là những sinh viên khóa 2020-2026, trải qua 6 năm học tập, thực hành và thực tập lâm sàng trước khi nhận bằng.

Cùng với đó, nhà trường trao bằng cho tân bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, tân Dược sĩ và tân cử nhân các ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Hộ sinh. Năm nay cũng là năm thứ 4 trường tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sĩ Răng - Hàm - Mặt cho sinh viên khóa K2020.

PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng phát biểu chúc mừng các tân khoa

PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường hiện đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô trên 15.000 sinh viên và học viên sau đại học. Từ năm học 2025-2026, trường triển khai đào tạo 3 học kỳ trong một năm học. Việc này giúp rút ngắn thời gian đào tạo đối với một số chương trình để sinh viên có thể tốt nghiệp và gia nhập thị trường lao động sớm hơn.

Theo PGS.TS Lê Khắc Cường, nhiều sinh viên tốt nghiệp năm nay từng đi qua giai đoạn học tập đặc biệt trong dịch COVID-19. Một số em học trực tuyến trong thời gian giãn cách. Nhiều sinh viên tạm gác việc học để tham gia công tác phòng, chống dịch theo lời kêu gọi của Bộ Y tế và UBND TP.HCM.

Nhiều năm qua, tỉ lệ tốt nghiệp đúng chuẩn lộ trình đào tạo bình quân của các nhóm ngành Khoa học Sức khỏe tại trường đạt khoảng 90%. Với đợt tốt nghiệp năm 2026, nhà trường ghi nhận tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cao ở một số ngành như: Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng.

Tân bác sĩ nhận bằng sau 6 năm học tập, thực tập và thực hành lâm sàng. Ảnh: NTCC

Đại diện khóa bác sĩ Y khoa đầu tiên, tân bác sĩ Phạm Đức Lương, Thủ khoa khoa Y khóa K20, chia sẻ 6 năm học Y khoa giúp sinh viên hiểu rằng trở thành bác sĩ không chỉ là học cách chữa bệnh. Đó còn là học cách lắng nghe, thấu hiểu và có trách nhiệm với người bệnh.

Theo tân Bác sĩ Phạm Đức Lương, từ những môn học nền tảng như giải phẫu, sinh lý, hóa sinh đến giai đoạn lâm sàng tại bệnh viện, mỗi sinh viên đều đi qua nhiều áp lực để trưởng thành. “Bệnh viện trở thành giảng đường thứ hai của chúng em”, tân bác sĩ nói và cho biết mỗi bệnh nhân, mỗi ca bệnh được tiếp cận đều là một bài học mà không cuốn sách nào có thể thay thế.

Tại lễ tốt nghiệp, các tân Bác sĩ thực hiện nghi thức tuyên thệ y đức trước khi nhận bằng. Nhà trường cũng khen thưởng thủ khoa, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và sinh viên đạt danh hiệu rèn luyện xuất sắc.

Nhắn nhủ sinh viên tốt nghiệp, GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng mong các tân bác sĩ, tân dược sĩ, tân cử nhân trên hết hãy trở thành những thầy thuốc, nhân viên y tế tử tế và đủ nhân ái để đặt bệnh nhân vào vị trí trung tâm của sự phục vụ. Đồng thời, các em phải biết dấn thân và sống hết mình vào những nơi xã hội cần.

Phụ huynh, tân khoa vui mừng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Được biết, hiện trường có hơn 30 bệnh viện, cơ sở y tế để tổ chức hoạt động thực hành cho người học. Mới đây, trường cũng vừa tiếp nhận Bệnh viện Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tại TP.HCM. Đây là bệnh viện đa khoa, quy mô 350 giường bệnh, hoạt động theo mô hình bệnh viện - trường đại học, nơi khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học được gắn kết trong một hệ sinh thái y tế hiện đại.