Trường ĐH Luật TP.HCM mở 4 ngành học mới phục vụ nền kinh tế số 25/06/2026 13:59

(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.

Ngày 25-6, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) công bố 4 đề án đào tạo trình độ ĐH mới gồm Công nghệ tài chính (FinTech), Kinh tế số, Thương mại điện tử và Ngôn ngữ Trung Quốc, dự kiến tuyển sinh từ năm 2026.

Theo nhà trường, việc mở các ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đồng thời là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển ULAW trở thành trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực trên nền tảng thế mạnh đào tạo pháp luật.

Điểm chung của cả 4 chương trình là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Nhà trường cho rằng đây là lợi thế khác biệt của ULAW trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, tài chính và công nghệ ngày càng chịu sự điều chỉnh của pháp luật.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: ULAW

Trong đó, ngành Công nghệ tài chính có thời lượng 121 tín chỉ, đào tạo kiến thức về tài chính, ngân hàng, đầu tư kết hợp với các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, học máy và lập trình Python. Sinh viên đồng thời được trang bị các học phần về Luật Ngân hàng, Luật Tài chính công, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh mạng.

Ngành Kinh tế số gồm 123 tín chỉ, kết hợp giữa kinh tế học, quản trị, dữ liệu, công nghệ số và pháp luật. Chương trình có nhiều học phần mới như kinh tế nền tảng số, phân tích dữ liệu lớn, blockchain, AI trong kinh tế số, marketing số, quản trị dự án số và thương mại điện tử. Sinh viên sau tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, công ty công nghệ hoặc cơ quan quản lý nhà nước.

Ngành Thương mại điện tử có 124 tín chỉ, đào tạo theo định hướng liên ngành giữa kinh doanh số và pháp luật. Sinh viên được học về marketing số, thanh toán điện tử, quản trị chuỗi cung ứng, chiến lược kinh doanh điện tử cùng các kiến thức công nghệ như lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu và chuyển đổi số. Chương trình cũng tích hợp các học phần pháp luật về thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế.

Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, chương trình gồm 124 tín chỉ, được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa ngoại ngữ, pháp luật và thương mại. Sinh viên được đào tạo toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, biên dịch và phiên dịch tiếng Trung, đồng thời có thể lựa chọn hai định hướng chuyên sâu là Tiếng Trung pháp lý và Tiếng Trung thương mại. Sau khi tốt nghiệp, người học đạt năng lực tiếng Trung tương đương HSK 5 hoặc HSK 6.

Cũng theo thông tin từ trường, sinh viên các ngành mới sẽ có cơ hội học song ngành, học văn bằng thứ hai, tích lũy thêm kiến thức pháp luật và mở rộng cơ hội sở hữu thêm bằng cử nhân Luật theo quy định của nhà trường.