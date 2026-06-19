PGS-TS Nguyễn Tấn Phát làm Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM 19/06/2026 19:10

Chiều 19-6, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Chủ trì buổi lễ là ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi lễ, Sở Nội vụ TP.HCM công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao quyết định cho ông Nguyễn Tấn Phát (bìa phải). Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Giám đốc Sở GD&ĐT thay ông Nguyễn Văn Hiếu nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Chiều cùng ngày, tại kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Văn Hiếu. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tấn Phát.

Ông Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1977, quê ở tỉnh Khánh Hòa. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế. Trước khi làm Bí thư phường Sài Gòn, ông làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.