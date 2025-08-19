PGS.TS Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn - TP.HCM 19/08/2025 12:35

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định phường Sài Gòn được thừa hưởng nhiều lợi thế về thương mại, dịch vụ, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế.

Sáng 19-8, Đảng bộ phường Sài Gòn, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM.

Phường Sài Gòn được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ phường Bến Nghé và một phần phường Đa Kao, phường Nguyễn Thái Bình.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phường Sài Gòn thừa hưởng nhiều lợi thế

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Sài Gòn trong nhiệm kỳ qua.

Theo ông Nguyễn Văn Được, phường Sài Gòn có vị trí địa - chính trị quan trọng, là vùng lõi của trung tâm TP, là cứ điểm của hệ thống các cơ quan hành chính, nơi diễn ra các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội lớn của TP… tạo cơ sở để kinh tế, dịch vụ được phát triển mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đáng chú ý, phường có hơn 5.000 doanh nghiệp, 1.000 hộ kinh doanh đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân và tăng thu ngân sách cho nhà nước, giúp phường có thu nhập bình quân đầu người cao nhất TP.HCM. Phường cũng tập trung chỉnh trang đô thị, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao.

Thời gian tới, TP.HCM bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đạt top 100 TP đáng sống trên thế giới, trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, tiên phong về thể chế, khoa học công nghệ.

“TP.HCM phải thực hiện được tầm nhìn nêu trên, trong đó có trách nhiệm của phường Sài Gòn” – ông nói.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch Nguyễn Văn Được thông tin dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM đưa ra định hướng phát triển theo “ 3 hành lang – 5 trụ cột”.

Cụ thể, 3 hành lang là hành lang Bắc - Nam, phía Đông, Đông – Tây. Năm trụ cột là công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch; trung tâm tài chính quốc tế; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục và y tế.

Với định hướng này, phường Sài Gòn được thừa hưởng nhiều lợi thế về thương mại, dịch vụ. Trung tâm tài chính quốc tế với gần 800 ha sẽ thuộc phường Sài Gòn, phường Bến Thành và toàn bộ phường Thủ Thiêm.

Phường còn có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, là nơi hội tụ “giới tinh hoa” thế giới và cả nước đến làm việc, sinh sống, đầu tư kinh doanh…

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa cho Đại hội. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn cần phát huy những lợi thế nêu trên và chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Sau Đại hội, ông Được yêu cầu phường Sài Gòn tích cực tuyên truyền nghị quyết Đại hội sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức sôi động. Bên cạnh đó, cần đề ra các chương trình, giải pháp, đề án, dự án cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, để nghị quyết thực sự biến thành sức mạnh để thúc đẩy sự phát triển.

Thu hút tập đoàn tài chính, ngân hàng

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Sài Gòn đặt 23 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phường Sài Gòn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là phát triển kinh tế theo định hướng thương mại, du lịch, dịch vụ cao cấp, tài chính quốc tế, gắn với lợi thế vị trí trung tâm, môi trường đầu tư thuận lợi và các giá trị đặc trưng của phường Sài Gòn.

Tập trung xây dựng phường Sài Gòn trở thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ của TP.HCM, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn tài chính, ngân hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp trong và ngoài nước đến đặt trụ sở, văn phòng đại diện và triển khai các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, phát huy lợi thế vị trí lõi trung tâm, hạ tầng đồng bộ và di sản văn hóa đô thị.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị, du lịch đường thủy gắn với phát triển kinh tế 24/7 nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh phường Sài Gòn văn minh, thân thiện, là điểm đến thu hút khách du lịch đô thị; phấn đấu kết nối, liên kết hình thành chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trong lĩnh vực du lịch đô thị.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phường Sài Gòn cũng đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch vụ thanh toán số, kinh tế số gắn với thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ mới. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt tỉ lệ trên 90% cơ sở kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, hình thành hệ sinh thái tài chính - thương mại hiện đại, minh bạch.

Đảng bộ phường Sài Gòn cũng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án, phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng, kết hợp chỉnh trang, duy tu hẻm, vỉa hè theo hướng tăng mảng xanh phù hợp với mỹ quan đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường, hướng đến xây dựng phường phát triển, văn minh, nghĩa tình. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Phường phối hợp các sở, ngành rà soát, tham mưu khuyến khích đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe tập trung, bãi đỗ xe ngầm, khai thác không gian ngầm tuyến metro, kết nối giao thông đường thủy, thúc đẩy giao thông công cộng, giảm phát thải…