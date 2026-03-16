Hải Phòng có tân Phó bí thư Thành ủy 16/03/2026 17:02

Chiều 16-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng (phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Đỗ Thành Trung. Ảnh: DT

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng khẳng định ông Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Thường trực Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung. Ảnh: DT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung, tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính và các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây đã luôn ủng hộ, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.

Ông Trung cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy.

Trước mắt, sẽ ưu tiên tập trung thời gian để nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế và sớm ổn định công việc, không để công việc bị gián đoạn; nêu cao tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, thành phố để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.