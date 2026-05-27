TP.HCM mời cử tri, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt 27/05/2026 19:14

Nhằm xây dựng hành lang pháp lý vững chắc, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho sự phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên mới, Thường trực HĐND TP trân trọng mời các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, cử tri và toàn thể nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.



Luật Đô thị đặc biệt là dự án luật có ý nghĩa chiến lược, mang tính lịch sử, quyết định tầm vóc và diện mạo của TP trong nhiều thập kỷ tới. Dự thảo tập trung vào việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, kiến tạo các cơ chế đặc thù vượt trội về tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy, quản lý quy hoạch đô thị và các chính sách thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao.

Để đạo luật khi ban hành vừa mang tính vĩ mô, vừa bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân, Thường trực HĐND TP triển khai kênh tiếp nhận ý kiến trực tuyến (dựa trên mô hình vận hành thành công của các cơ quan Đảng và chính quyền cấp tỉnh). Kênh trực tuyến này giúp tối ưu hóa quy trình, giúp mọi công dân đều có thể tiếp cận văn bản và gửi kiến nghị một cách nhanh chóng, minh bạch.

Hướng dẫn tham gia đóng góp ý kiến:

Người dân và các tổ chức có thể dễ dàng tiếp cận toàn văn dự thảo, theo dõi các định hướng lớn và trực tiếp để lại ý kiến đóng góp theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập qua liên kết: https://docs.google.com/forms/d/1KKUetxFDscNuNtcQJm8KjkQghgt2EdoWYjemBH3jtfE/viewform?edit_requested=true

- Bước 2: Nghiên cứu nội dung dự thảo.

- Bước 3: Ghi ý kiến đóng góp trực tiếp.

Thường trực HĐND TP.HCM tin rằng mỗi ý kiến đóng góp, dù là một điều khoản hay một khía cạnh nhỏ, đều là tài sản quý báu thể hiện trách nhiệm và tình yêu của quý vị đối với tương lai phát triển của TP.