Ông Trần Đăng Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình 27/05/2026 17:14

(PLO)- Ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 27-5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh giá cao năng lực và phẩm chất của tân Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định cho ông Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: ĐỨC LAM

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm các nội dung tham mưu có chiều sâu, mang tầm chiến lược và bám sát thực tiễn, đồng thời cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng các cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh yêu cầu, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra trong việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Ông Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình phát biểu sau khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐỨC LAM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đăng Quỳnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định, đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Tỉnh ủy, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cần phải tiên phong trong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo.

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình ông Trần Đăng Quỳnh cam kết trên cương vị mới sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy tiếp tục giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Mục tiêu hàng đầu là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Trần Đăng Quỳnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của các đơn vị, cùng tinh thần đồng lòng của toàn thể cán bộ trong Đảng bộ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.