Thanh Hóa: Kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31-5 25/05/2026 17:49

(PLO)- Sắp xếp tinh gọn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ cơ sở; cán bộ được chọn phải là người có uy tín, tâm huyết, năng lực, trình độ.

Thông điệp trên được nêu tại Chỉ thị số 05/CT-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ký ban hành. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đặt ra khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố và bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cán bộ được chọn phải là người có uy tín, tâm huyết, năng lực, trình độ

Chỉ thị nêu rõ trong giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Thanh Hóa đã đạt kết quả đáng ghi nhận khi giảm được 1.620 thôn, tổ dân phố (tức là giảm từ con số 5.971 xuống còn 4.351). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, nhiều thôn, tổ dân phố vẫn chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô hộ gia đình theo quy định.

Theo đó, quy mô của các thôn, tổ dân phố nhỏ vẫn còn khá phổ biến. Thanh Hóa vẫn còn 671/776 tổ dân phố (chiếm 86,46%) có quy mô nhỏ hơn 450 hộ và 3.167/3.575 thôn, bản (chiếm 88,59%) có quy mô số hộ nhỏ hơn 350 hộ.

Trung tâm tỉnh Thanh Hóa nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, Thanh Hóa có 166 xã, phường và bình quân mỗi xã, phường toàn tỉnh hiện có 26 thôn, tổ dân phố. Điều này gây áp lực lớn trong công tác quản lý đối với chính quyền cơ sở.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc sắp xếp phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, công khai và minh bạch, với các nguyên tắc then chốt, đảm bảo tiêu chí và đặc thù.

Cụ thể, việc sắp xếp phải bảo đảm các tiêu chí, điều kiện theo quy định, đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết của cộng đồng.

Quá trình sắp xếp phải gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo xã, bí thư, trưởng bản và cán bộ biên phòng xã Trung Lý trong một lần chia sẻ với PLO về những khó khăn của người dân trong quá trình tái định cư. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những người hoạt động không chuyên trách được lựa chọn lần này phải là người có uy tín, sức khỏe, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng và từng bước được trẻ hóa, nâng cao trình độ công nghệ thông tin.

Một yêu cầu quan trọng khác được đặt ra là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” hay các vụ việc phức tạp tại cơ sở trong quá trình triển khai việc sắp xếp, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả, chỉ thị nêu rõ.

Giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách

Chỉ thị nêu rõ kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31-5. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho những người không tiếp tục tham gia cần được thực hiện đầy đủ để ổn định tư tưởng.

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh phải khẩn trương rà soát và xây dựng phương án gửi về Sở Nội vụ trước ngày 26-5.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đó, đề án sắp xếp tinh gọn các thôn, tổ dân phố tại các xã, phường phải hoàn thành chậm nhất ngày 5-6, tổ chức lấy ý kiến nhân dân xong trước ngày 20-6, đồng thời tiến hành trình HĐND cấp xã thông qua trước ngày 25-6 và thực hiện việc báo cáo tổng thể kết quả trên toàn tỉnh phải hoàn thành trước ngày 30-6.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng quy định mới về mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị trước ngày 30-6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7.