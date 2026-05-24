Kỳ vọng từ chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 24/05/2026 10:11

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan.

Nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã chia sẻ về những bước phát triển nổi bật trong quan hệ song phương cũng như kỳ vọng đối với chuyến thăm lần này.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức tới Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5-2026. Ảnh: VGP.

Một dấu mốc quan trọng là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, điều này phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên, đồng thời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn.

Điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan thời gian qua là sự củng cố tin cậy chính trị ngày càng vững chắc. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao cũng như nhiều cơ chế hợp tác và trao đổi chiến lược trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng được đánh giá là nét đặc sắc trong quan hệ song phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỉ USD.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, hai nền kinh tế đang ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ASEAN tại Việt Nam với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng.

Hai nước còn có nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam và Thái Lan có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa.

Ngoài kinh tế, hợp tác quốc phòng – an ninh giữa hai nước cũng ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mua bán người, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Trong khi đó, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển mạnh. Hiện hai nước có khoảng 20 cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan được xem là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa nhân dân hai nước.

Đặc biệt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử và tình cảm sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Thái Lan.

Về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên tới một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Theo ông, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như với khu vực Đông Nam Á, đồng thời là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: BN

Một trong những kỳ vọng quan trọng là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp lập trường và duy trì tiếp xúc cấp cao được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Về kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng cho rằng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối khu vực, đặc biệt trong hợp tác Mekong và ASEAN. Việt Nam và Thái Lan đều có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối ASEAN, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại và giao lưu nhân dân trong khu vực.

Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân được kỳ vọng tiếp tục mở rộng thông qua tăng cường kết nối hàng không, giao lưu thanh niên, sinh viên và hợp tác giữa các địa phương.

“Hai bên cũng được kỳ vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực” – Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.