Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Thái Lan 22/05/2026 08:28

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: VOV

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển tích cực sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 16-5-2025.

Thời gian qua, hai nước duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiều lần gặp, điện đàm với lãnh đạo Thái Lan tại các hội nghị cấp cao ASEAN và diễn đàn quốc tế.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cũng đã thăm chính thức Việt Nam và tham dự họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 vào tháng 5-2025.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỉ USD, tăng 9% so với năm trước.

Trong bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Thái Lan gồm điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, dệt may, thủy sản và rau quả. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan nhiều mặt hàng điện tử, ô tô nguyên chiếc, linh kiện, hóa chất và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 15,4 tỉ USD, đứng thứ hai trong ASEAN về đầu tư vào Việt Nam, sau Singapore. Các dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, hóa dầu, bất động sản và bán lẻ.

Hai bên cũng đang thúc đẩy triển khai chiến lược Ba kết nối gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước, cùng kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Ngoài hợp tác kinh tế, Việt Nam và Thái Lan tiếp tục duy trì hiệu quả hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tuần tra chung trên biển, đào tạo nhân lực và hợp tác giữa các lực lượng hải quân, không quân.

Hợp tác du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, có hơn 660.000 lượt khách Việt Nam đến Thái Lan và gần 458.000 lượt khách Thái Lan đến Việt Nam.

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có hơn 100.000 người, sinh sống chủ yếu tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Cộng đồng có đời sống ổn định, nhiều người tham gia kinh doanh, dịch vụ và duy trì mối liên hệ gắn bó với quê hương.