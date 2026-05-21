Hà Nội dự kiến chọn 2 xã cạnh nhau, quy mô 700.000 dân làm mô hình XHCN 21/05/2026 18:51

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố dự kiến lựa chọn hai xã liền kề để triển khai thí điểm mô hình xã, phường XHCN với quy mô dân số khoảng 700.000 người.

Chiều 21-5, tại “Hội thảo khoa học xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong kỷ nguyên phát triển mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đang xây dựng Đề án thí điểm mô hình xã, phường XHCN.

Theo ông Thắng, Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo, huy động các sở, ngành cùng chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn trong nước, quốc tế để hoàn thiện đề án.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc xây dựng mô hình xã, phường XHCN nhằm cụ thể hóa bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN ngay từ cấp gần dân, sát dân nhất. Mọi chính sách và hoạt động sẽ hướng tới mục tiêu nâng cao hạnh phúc của người dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo định hướng của đề án, toàn bộ các xã, phường trên địa bàn Hà Nội sẽ từng bước áp dụng các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Thành phố sẽ lựa chọn địa bàn thí điểm để triển khai trước, sau đó tổng kết, đánh giá và hoàn thiện hệ thống tiêu chí để nhân rộng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: T.Kha

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đã cụ thể hóa 8 đặc trưng của xã hội XHCN ở Việt Nam vào điều kiện thực tiễn cấp cơ sở. Các tiêu chí được thiết kế theo hướng có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá cụ thể.

Hệ thống tiêu chí dự kiến gồm 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí chính và 2 tiêu chí tổng hợp là “chỉ số hạnh phúc của người dân” và “mức độ hài lòng chung”.

Các nhóm tiêu chí tập trung vào nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế; việc làm, thu nhập và sinh kế bền vững; quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; y tế, giáo dục, văn hóa; an sinh xã hội; môi trường; quốc phòng, an ninh; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Chúng tôi dự kiến sẽ lựa chọn hai xã cạnh nhau để triển khai thực hiện, đảm bảo quy mô dân số vào khoảng 700.000 dân”, ông Thắng thông tin.

Về nguồn lực triển khai, lãnh đạo Hà Nội cho biết thành phố sẽ huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa cùng các cơ chế đặc thù để thu hút nhà đầu tư, đồng thời tăng cường phối hợp giữa thành phố và địa phương.

Theo lộ trình dự kiến, năm 2026 Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần; ban hành chủ trương; thành lập ban chỉ đạo; lựa chọn địa bàn thí điểm; bố trí nguồn lực để triển khai.

Giai đoạn 2027-2030 sẽ tổ chức thực hiện đồng bộ tại địa bàn thí điểm, kết hợp kiểm tra, giám sát. Năm 2030, thành phố sẽ sơ kết, đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí.

Từ năm 2031 đến 2035, Hà Nội tiếp tục triển khai và tổng kết toàn bộ đề án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đề án đã được Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến ba lần và dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2026 trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Lãnh đạo Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận cũng như hệ thống tiêu chí cho mô hình xã, phường XHCN trong giai đoạn phát triển mới.