Phó Thủ tướng: Quảng Ninh cơ bản đáp ứng điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương 09/06/2026 14:24

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi lên thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh phải đạt chất lượng đô thị bền vững, có vai trò dẫn dắt phát triển.

Sáng 9-6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và UBND tỉnh Quảng Ninh về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Thực hiện Kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, phân loại đô thị và hoàn thiện Đề án theo đúng quy định.

Đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, căn cứ các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các tiêu chuẩn thành phố theo Nghị quyết 112/2025, Quảng Ninh hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương.

Đáng chú ý, việc lấy ý kiến nhân dân với Đề án nhận được sự đồng thuận rất cao. Kết quả cho thấy 99,96% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đồng ý với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Trong đó, 14 địa phương đạt tỉ lệ đồng thuận tuyệt đối 100%. Đề án cũng đã được HĐND tỉnh thông qua với tỉ lệ 100% đại biểu tán thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, việc đánh giá trình độ phát triển đô thị, phân loại đô thị loại I và triển khai chương trình phát triển đô thị đều phải căn cứ trên Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Vì vậy, địa phương đề nghị sớm hoàn tất thủ tục để quy hoạch được phê duyệt, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định đến thời điểm này, xét về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục, Quảng Ninh cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm hồ sơ đạt chất lượng cao nhất.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu thành lập thành phố trực thuộc Trung ương không đơn thuần là hoàn thành các tiêu chí hành chính, mà quan trọng hơn là xây dựng một đô thị thực sự chất lượng, có vai trò động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ.

"Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Vì vậy, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải bảo đảm chất lượng đô thị bền vững, phát huy được vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và trên phạm vi cả nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5-7

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ quá trình xây dựng hồ sơ phải được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Theo đó, hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục mà còn phải thể hiện rõ bản sắc, tiềm năng, lợi thế và tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai.

"Hồ sơ phải thực sự chất lượng, ấn tượng, phản ánh được tầm vóc và khát vọng phát triển của Quảng Ninh", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5-7. Sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10.

Với tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch chung đô thị và công nhận đô thị loại I. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay trong tháng 6; đồng thời hoàn tất các thủ tục công nhận đô thị loại I trước ngày 5-7.

Với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu đặc biệt coi trọng chất lượng quy hoạch, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội dung cần thiết nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh sau khi quy hoạch được phê duyệt.

"Tiến độ rất quan trọng nhưng chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Xây dựng phát huy tối đa trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, các nguyên lãnh đạo tỉnh để xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Quảng Ninh.

Bộ Nội vụ được giao chủ động phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương. Sau khi có kết luận của Trung ương, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hồ sơ trình Quốc hội phải được chuẩn bị công phu, bài bản; bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; có phân tích, đối chiếu, dự báo, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế và mô hình các đô thị lớn trong khu vực để làm rõ hơn tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai.

Nhấn mạnh thời gian còn lại không nhiều trong khi yêu cầu đặt ra rất cao, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng cao nhất cho Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.