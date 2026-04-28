Thông qua đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I 28/04/2026 19:19

(PLO)- HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 28-4, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, cho ý kiến, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của tỉnh.

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 2. Ảnh: QMG

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao, thông qua nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh và giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh từ thực tiễn.

Cụ thể: Nghị quyết thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ mua sắm thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2026-2030;

Nghị quyết quy định về phân bổ tổng mức chi trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh và định mức khoán chi trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh…

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương vào năm 2026 theo tinh thần Kết luận số 20-KL/TW ngày 7-4-2026 của Bộ Chính trị.

Đối với Đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát các tiêu chí còn thiếu, yếu để xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể, khả thi gắn với trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện đề án bảo đảm thực chất, đúng lộ trình, góp phần nâng tầm vị thế và năng lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: QMG

Đồng thời, tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Trung ương xem xét, công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.