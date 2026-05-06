Tây Ninh tháo gỡ 'điểm nghẽn' dữ liệu khi vận hành hành chính công chủ động 06/05/2026 15:17

Sáng 6-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm và đẩy nhanh tiến độ dịch vụ hành chính công chủ động trên địa bàn.

Là địa phương thứ hai thí điểm mô hình sau Đà Nẵng, Tây Ninh khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Lưu Hiếu Trung, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả sau 2 tháng thí điểm.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, mô hình hành chính công chủ động chuyển từ trạng thái “bị động” sang “chủ động”, trong đó cơ quan nhà nước không chỉ tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo yêu cầu mà còn chủ động gợi ý, nhắc việc, dự báo và chuẩn bị trước thủ tục dựa trên dữ liệu sẵn có. Phương thức này giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, tăng cường minh bạch, hạn chế tiêu cực và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Sau 2 tháng thí điểm 59 dịch vụ hành chính công chủ động trên nền tảng công nghệ số, hệ thống đã được cài đặt hoàn chỉnh tại trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo sẵn sàng tích hợp, kết nối và vận hành thử nghiệm. Các kênh thông báo SMS, Zalo, Email được tích hợp, giúp cơ quan quản lý chủ động gửi thông tin và nhắc việc đến người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống đã kết nối với kho dữ liệu dùng chung của tỉnh (bao gồm cả dữ liệu của Long An trước đây) để khai thác thông tin. Tuy nhiên, mới chỉ có 16/59 thủ tục (27%) có đủ dữ liệu để triển khai cấp độ 1 (nhắc việc). Cụ thể gồm: gia hạn bảo hiểm y tế hộ gia đình; nhắc hạn và cấp lại giấy phép cửa hàng xăng dầu; thông báo tiếp nhận công bố hợp quy; giấy phép bức xạ X-quang y tế; giấy phép lao động cho người nước ngoài. Các thủ tục còn lại chưa có hoặc chưa đủ dữ liệu; các sở, ngành đang khẩn trương bổ sung, chuẩn hóa.

Song song đó, tỉnh đã kết nối hệ thống HIS của các bệnh viện tại Long An và Tây Ninh để khai thác thủ tục khai sinh, khai tử. Kết nối kỹ thuật đã hoàn thành nhưng chia sẻ dữ liệu chưa xong do chưa thống nhất thông tin của người bệnh, nhất là số điện thoại. Về VNeID, tỉnh phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an) được cấp khóa kết nối; đơn vị vận hành đang hoàn thiện hồ sơ an toàn thông tin, dự kiến trình phê duyệt cấp độ 3.

Theo lộ trình, trước 10-5, tỉnh phấn đấu hoàn thành phê duyệt hồ sơ an toàn thông tin và kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; đồng thời hoàn tất kết nối hệ thống HIS và tăng cường tuyên truyền. Sau ngày 30-5, hệ thống sẽ được vận hành chính thức, tiếp tục được theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật và tối ưu hóa trong thực tế.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề dữ liệu. Nguồn dữ liệu thiếu, chưa đồng bộ; nhiều hồ sơ chưa có các trường thông tin quan trọng như số điện thoại và thời hạn hiệu lực. Dữ liệu chủ yếu được cung cấp qua file Excel, chưa kết nối trực tiếp nên khó cập nhật, liên thông. Một số dữ liệu giữa Long An cũ và Tây Ninh trước đây cũng chưa tích hợp đầy đủ. Đặc biệt, dịch vụ khai sinh, khai tử phụ thuộc dữ liệu từ các cơ sở y tế; việc chia sẻ dữ liệu chưa hoàn thiện đang gây khó khăn cho hiệu ứng lan tỏa của mô hình.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành đổi mới tư duy từ phục vụ “bị động” sang “chủ động”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ông nhấn mạnh trọng tâm cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, chia sẻ liên thông dữ liệu nhằm giảm tối đa khai báo trùng lặp thông tin. Lãnh đạo tỉnh cũng nhận định dữ liệu hiện là “điểm nghẽn” do chưa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và còn quản lý cục bộ; nếu không khắc phục sẽ khó đạt hiệu quả.

“Không chỉ dừng ở kỹ thuật, tỉnh xác định truyền thông là yếu tố quyết định. Mô hình mới hướng tới chuyển đổi căn bản từ “người dân tự tìm đến cơ quan nhà nước” sang “cơ quan nhà nước chủ động cung cấp thông tin, nhắc việc, hỗ trợ thủ tục" ông Hòa nhấn mạnh.

Với định hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nếu giải quyết được bài toán dữ liệu và kết nối, hành chính công tỉnh Tây Ninh chủ động được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.