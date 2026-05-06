Lời khai của kẻ chém cán bộ Công an phường Ba Đồn 06/05/2026 14:36

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương điều tra vụ việc một cán bộ Công an phường bị chém trọng thương khi đang làm việc.

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú thôn Tân An, xã Tân Gianh) để điều tra về tội giết người. ​

​Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 5-5, Nguyễn Viết Hoàng đi xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70 cm bất ngờ xông thẳng vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn.

Sau đó, Hoàng dùng hung khí tấn công liên tiếp vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài, cán bộ Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn và bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng. Ảnh: CA

​Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, cán bộ Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải.

​Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng đưa cán bộ Hoài đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an cũng triển khai lực lượng truy đuổi gắt gao, chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Nguyễn Viết Hoàng bị khống chế ngay sau khi gây án. Ảnh: MT

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Viết Hoàng và Đại úy Hoàng Trung Hoài không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước.

Hoàng khai nhận, buổi sáng cùng ngày do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi nên đã thực hiện hành động liều lĩnh và man rợ nêu trên.

​Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị củng cố hồ sơ để xử lý.