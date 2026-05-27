Quen nhau trong tù, ra trại hai người lập mưu lừa chạy án 19 tỉ đồng 27/05/2026 16:38

(PLO)- Hai bị can quen biết nhau trong thời gian chấp hành án. Vài năm sau khi ra tù, cả hai tiếp tục bị bắt do lập mưu lừa đảo chạy án, chiếm đoạt khoảng 19 tỉ đồng của bị hại.

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền, 34 tuổi, ngụ phường Long Phú và Lê Ngọc Đức, 34 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Ngọc Đức (Trái) và Nguyễn Phước Tiền tại cơ quan công an. Ảnh: BT

Thông tin ban đầu, Tiền từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị phạt tù vào năm 2018. Trong thời gian chấp hành án, Tiền quen biết Đức, người cũng đang chấp hành án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Năm 2019, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Tiền luôn giới thiệu bản thân hành nghề luật sư do có bằng đại học.

Tháng 1-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam bị can Thái Bình D (ngụ xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về tội tổ chức đánh bạc. Lo lắng cho con trai, mẹ của D là bà Nguyễn Thị C tìm Đức để nhờ giúp đỡ cho Dương thoát án.

Đức đã gọi điện cho Tiền để hỏi về việc chạy án. Tiền nhận lời và cùng Đức đến nhà bà C bàn bạc việc chạy án cho D. Tại đây, Tiền đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quen biết lãnh đạo ở Trung ương, có thể lo cho D thoát án.

Tin tưởng Tiền, từ tháng 2 đến tháng 4-2026, gia đình bà C đã nhiều lần đưa cho nhóm của Tiền tổng số tiền khoảng 19 tỉ đồng. Mỗi lần nhận tiền, Tiền chia tiền công cho Đức theo thỏa thuận.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.