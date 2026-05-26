Thông tin lật xe khách ở đèo Phượng Hoàng khiến 18 người chết là tin giả 26/05/2026 22:15

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin lật xe khách ở đèo Phượng Hoàng khiến 18 người tử vong là tin giả.

Ngày 26-5, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ lật xe khách giường nằm trên đèo Phượng Hoàng, khiến 18 người tử vong là tin giả.

Hình ảnh giả về vụ tai nạn được đăng tải để câu like. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh xe khách lật trên đèo Phượng Hoàng (quốc lộ 26, nối Đắk Lắk và Khánh Hòa). Tài khoản này còn mô tả chi tiết về “thảm kịch” của vụ tai nạn với 18 người chết, chỉ duy nhất một người sống sót.

Bài đăng nói trên còn vẽ lên hàng loạt tình tiết như nữ tài xế không đạp thắng; xe khách vào khúc cua tử thần với tốc độ 80 km/giờ… Ngoài ra, bài đăng còn mô tả nhiều chi tiết rùng rợn bên trong chiếc xe khách bị lật, gây hoang mang dư luận.

Nhiều người dân khi chưa kiểm chứng thông tin đã vào bình luận, chia buồn ở bài đăng nói trên.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, toàn bộ hình ảnh và nội dung bài đăng lật xe khách 18 người chết trên đèo Phượng Hoàng đều là giả.

Cụ thể, hình ảnh xe khách và người dân ở hiện trường đều được dùng công nghệ Al để dàn dựng, chỉnh sửa nhằm mục đích "câu like, câu view".

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Đặc biệt, người dân nên theo dõi các kênh thông tin chính thống để tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin bịa đặt, sai lệch trên mạng xã hội.