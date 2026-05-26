Điều tra vụ nghi bỏ thuốc trừ sâu vào ấm nước tại nhà riêng 26/05/2026 14:34

(PLO)- Khi mua trà về, người đàn ông tá hỏa phát hiện ấm nước bị đục và bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Ngày 26-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với với Công an xã Nam Thành và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra tin báo về vụ việc một người đàn ông nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu pha trong ấm nước tại nhà riêng.

Ông T tá hỏa khi thấy nước đục kỳ lạ và có mùi hôi nồng nặc. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào ngày 25-5, ông NQT (46 tuổi) ở thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành đến Công an xã trình báo về việc nghi có người bỏ thuốc trừ sâu vào ấm nước tại nhà riêng.

Theo lời khai của ông T, khoảng 6 giờ ngày 25-5, như thường lệ, ông thức dậy nấu nước pha trà nhưng do trong nhà đã hết trà nên ông T điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Trước khi đi, ông vẫn để ấm nước đang nấu trên bếp.

Khoảng vài phút sau, khi quay về nhà, ông T mang trà xuống bếp để pha thì phát hiện nước trong ấm nước bị đục kỳ lạ, rất bất thường, xuất hiện nhiều bọt và đặc biệt là bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Nghi ngờ có người cố tình bỏ thuốc sâu nhằm đầu độc mình, lập tức ông T đã trình báo cơ quan công an. Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Nam Thành đã lấy lời khai của những người liên quan; trích xuất camera an ninh khu vực để xác minh và báo cáo vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.