Người đàn ông hốt hoảng khi ăn hộp xôi có dòi bò lúc nhúc 25/05/2026 18:47

(PLO)- Cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc hộp xôi có dòi bò lúc nhúc khi người dân phản ánh.

Ngày 25-5, Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã xác minh sự việc một hộp xôi có dòi bò lúc nhúc khi mua ở tiệm bánh mì trên địa bàn.

Theo đó, sáng ngày 25-5, Công an xã Cồn Tiên phát hiện tài khoản Facebook tên T.K đăng tải nội dung phản ánh việc phát hiện dòi bò trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì Hạnh Phúc thuộc thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên.

Hộp xôi có nhiều dòi bò lúc nhúc sau khi mua. Ảnh: MXH

Bài phản ánh thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã làm rõ sự việc, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cháu Nguyễn Thị Ngân (17 tuổi) đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc thuộc thôn Nam Đông mua năm hộp xôi thập cẩm với giá 10 ngàn đồng/hộp do bà Trần Thị Thanh Huyền (quê TP Huế) trực tiếp bán.

Video người dân ghi lại cảnh dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi vừa mua.

Cháu Ngân mang số xôi trên về nhà tại thôn Nam Tân để mọi người cùng sử dụng, bốn hộp xôi đã được sử dụng và còn một hộp.

Khoảng 15 phút sau, anh Nguyễn Cường ngủ dậy lấy hộp xôi còn lại ra ăn thì phát hiện bên trong có nhiều dòi.

Anh Cường mới ăn một miếng xúc xích thì phát hiện sự việc nên đã nhả ra, không tiếp tục sử dụng thức ăn.

Ngay sau đó, cháu Nguyễn Thị Ngân mang hộp xôi đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc để phản ánh vụ việc. Bà Trần Thị Thanh Huyền đã tiếp nhận lại hộp xôi và hoàn trả số tiền đã bán cho cháu Ngân.

Qua làm việc với Công an xã, bà Trần Thị Thanh Huyền thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.

Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bước đầu kiểm tra thực tế, cơ sở có hai người phụ nữ trực tiếp bán hàng và một người đàn ông chế biến thực phẩm.

Về hồ sơ pháp lý, bà Huyền xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân.

Tuy nhiên không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.