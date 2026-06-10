Khởi tố 12 bị can chế tạo, mua bán thiết bị gian lận cước taxi 10/06/2026 15:23

(PLO)- Từ việc phát hiện lỗ hổng trên hệ thống cảm biến của taxi điện, một tài xế đã tự sản xuất hàng trăm thiết bị can thiệp để bán nhằm gian lận cước.

Ngày 10-6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Hoàng Liên Sơn sản xuất, mua bán thiết bị gian lận cước để sử dụng và bán cho tài xế taxi.

Trước đó, ngày 20-4, Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang Hoàng Liên Sơn (40 tuổi, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đang giao dịch mua bán thiết bị điện tử tại địa bàn.

Theo điều tra, Sơn từng theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội nên có hiểu biết về công nghệ và viễn thông. Trong thời gian lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện một số xe taxi điện được lắp hệ thống cảm biến hồng ngoại phục vụ quản lý và giám sát hành trình.

Từ đó, Sơn nảy sinh ý định nghiên cứu, chế tạo thiết bị có khả năng can thiệp hoạt động của hệ thống cảm biến nhằm bán cho các tài xế có nhu cầu sử dụng để thu tiền khách nhưng không ghi nhận doanh thu về công ty.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA.

Để thực hiện, Sơn đặt mua linh kiện trên mạng, tự lắp ráp các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại. Mỗi thiết bị có chi phí sản xuất khoảng 75.000 đồng nhưng được bán với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng. Ngoài ra, Sơn còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng rồi bán lại với giá từ 250.000 đến 300.000 đồng mỗi bộ.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 8-2025 đến tháng 4-2026, Sơn đã tiêu thụ khoảng 600 thiết bị, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Tại thời điểm bắt giữ và khám xét nơi ở của Sơn, công an thu giữ nhiều máy móc, linh kiện điện tử phục vụ việc sản xuất thiết bị trái phép cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Sơn đã bán các thiết bị trên cho nhiều tài xế tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 12 bị can liên quan vụ án.

Theo Công an Hà Nội, đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn mới trong lĩnh vực công nghệ, gây ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành và kinh doanh của doanh nghiệp.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.