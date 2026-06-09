Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 4 xe trên cao tốc, nhiều người bị thương 09/06/2026 05:03

(PLO)- Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ, thời tiết xảy ra mưa lớn.

Tối 8-6, trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện khiến nhiều người bị thương, giao thông ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ thì xảy ra va chạm liên hoàn tại Km35, khu vực gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời mưa lớn, công tác cấp cứu gặp khó khăn. Video: CTV.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực này có mưa lớn, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đơn vị y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và phân luồng giao thông.

Giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: HV.

Tại hiện trường, phần đầu một xe khách bị hư hỏng nặng, biến dạng sau cú va chạm. Một số hành khách bị mắc kẹt trong xe đã được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ ùn tắc cục bộ trong nhiều giờ.

Ngay sau đó, các nạn nhân được chuyển đến Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Chân Mộng để cấp cứu. Đội ngũ y, bác sĩ đã khẩn trương tiếp nhận, phân loại, sơ cứu và điều trị cho các bệnh nhân.

Theo thông tin từ cơ sở y tế, các nạn nhân được đưa đến phòng khám bằng xe cứu thương trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm xử trí kịp thời các chấn thương ban đầu. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân đã cơ bản ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài hơn 40 km, là tuyến giao thông quan trọng kết nối các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Các nạn nhân được đưa đến Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Chân Mộng cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.