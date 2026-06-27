CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bé gái bị đứt lìa ngón tay đi cấp cứu 27/06/2026 11:24

(PLO)- CSGT dùng xe chuyên dụng chở bé gái hai tuổi bị đứt lìa một ngón tay đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, sức khỏe của bé hiện đã dần ổn định.

Sáng 27-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Tổ công tác số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (PC08) vừa kịp thời hỗ trợ đưa một bé gái bị đứt lìa ngón tay đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT dùng xe chuyên dụng chở bé gái 2 tuổi đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 26-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, tổ công tác phát hiện một gia đình đang ra hiệu cầu cứu.

Người nhờ giúp đỡ là anh Nguyễn Cảnh Lợi (sinh năm 2000, trú xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) cùng vợ đang đưa con gái là cháu N.H.M. (sinh năm 2024) đến bệnh viện. Thời điểm này, cháu M. bị đứt lìa một ngón tay, mất nhiều máu, liên tục khóc lớn, khuôn mặt tím tái.

Cán bộ CSGT dùng xe chuyên dụng chở bé gái đến bệnh viện cấp cứu, nối lại ngón tay.

Nhận thấy tình trạng của cháu bé rất nguy cấp, tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị. Đồng thời, tổ công tác sử dụng xe tuần tra chuyên dụng đưa cháu đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong thời gian nhanh nhất.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho cháu M. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe của cháu hiện đã dần ổn định.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, việc kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT.