CSGT cứu nam thanh niên mâu thuẫn tình cảm, gặp nguy hiểm trên sông 08/05/2026 09:22

(PLO)- Nam công nhân có biểu hiện tâm lý không ổn định do mâu thuẫn tình cảm cá nhân rồi ra sông và gặp nguy hiểm đã được CSGT cứu sống.

Sáng 8-5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên gặp nguy hiểm trên sông.

Cán bộ CSGT cứu nam thanh niên, đưa lên bờ.

Cụ thể, khoảng 22 giờ đêm 7-5, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Thủy đoàn I (Cục CSGT) nhận được tin báo về một trường hợp gặp nguy hiểm tại khu vực cầu Hồ, thuộc xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay lập tức CSGT Thuỷ đoàn I đã khẩn trương triển khai tổ công tác gồm sáu cán bộ, chiến sĩ sử dụng hai xuồng máy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Tân Chi tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Xe cứu thương chở anh C đến cơ sở y tế.

Sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa nam thanh niên vào bờ an toàn và hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Thông tin ban đầu, nam thanh niên tên TVC (22 tuổi, quê quán tỉnh Tuyên Quang), đang làm công nhân và sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh C có biểu hiện tâm lý không ổn định do mâu thuẫn tình cảm cá nhân.