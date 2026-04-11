Học sinh lớp 10 dũng cảm lao ra dòng nước xoáy cứu sống 2 người 11/04/2026 15:12

(PLO)- Phát hiện có ba người đuối nước, em Võ Hoàng Thành đã mượn phao của một người đang tắm gần đó và lao mình xuống cứu.

Dự kiến sáng 13-4, tại Lễ chào cờ đầu tuần, Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) sẽ tuyên dương, khen thưởng em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10D4 vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: ĐÀO VĂN LÀNH

Chiều 10-4, em Thành đi dạo tại khu vực đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện có ba người bị đuối nước.

Trước tình huống nguy cấp, em Thành đã nhanh chóng mượn phao của một người đang tắm gần đó và lao ra vùng nước xoáy để cứu người.

Với tinh thần dũng cảm, em đã tham gia cứu được hai người và đưa vào bờ an toàn. Do kiệt sức và dòng nước chảy mạnh, em Thành không thể cứu được người còn lại. Nạn nhân này sau đó được cứu lên nhưng không qua khỏi.

Khi đưa được hai nạn nhân vào bờ, em Thành đã sơ cứu ban đầu. Sau đó, các nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, hành động của em Thành thể hiện tinh thần dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp và đặc biệt là biết cách xử lý, cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Hiệu trưởng nhà trường đã giao Bí thư Đoàn trường phối hợp với hội phụ huynh tổ chức tuyên dương, khen thưởng, nêu gương em Thành tại lễ chào cờ vào thứ 2 tuần tới.