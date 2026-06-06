TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II 06/06/2026 23:11

Tối 6-6, tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn, TP.HCM), Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II năm 2026 khai mạc với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh”.

Liên hoan do UBND TP.HCM chỉ đạo, Hội Điện ảnh TP.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì tổ chức, phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II năm 2026 không chỉ là sân chơi dành cho các nhà làm phim trẻ mà còn đánh dấu bước đi cụ thể của TP.HCM trong việc hiện thực hóa cam kết với UNESCO sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh.

Liên hoan phim ngắn góp phần đưa TP.HCM thành trung tâm sáng tạo điện ảnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sau thành công của kỳ liên hoan lần thứ nhất năm 2023, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi nghề nghiệp ý nghĩa cho các nhà làm phim trẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: MẠNH HẢO

Theo ông, liên hoan năm nay diễn ra trong thời điểm có nhiều ý nghĩa, khi TP.HCM hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh mà còn là hoạt động văn hóa góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết việc thành phố được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh vào cuối năm 2025 là niềm vinh dự, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong đó, Liên hoan phim ngắn là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các cam kết với UNESCO.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố mong muốn thông qua sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội để các nhà làm phim trẻ phát triển năng lực, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam và TP.HCM đến bạn bè trong và ngoài nước.

Theo ông, TP.HCM xác định điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, có khả năng tạo giá trị kinh tế, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái điện ảnh, hỗ trợ hoạt động sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, tăng cường kết nối giữa các nhà làm phim, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đối tác quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm sáng tạo điện ảnh năng động của Việt Nam và khu vực.

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa tri ân Hội đồng giám khảo các vòng của Liên hoan. Ảnh: MẠNH HẢO

Hơn 100 tác phẩm tham gia Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần II

Đồng quan điểm, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, cho biết sự kiện tiếp tục hướng đến mục tiêu tìm kiếm, phát hiện lực lượng làm phim trẻ, góp phần phát triển điện ảnh thành phố và cả nước.

Theo bà, liên hoan không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là dịp để các thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim đi trước truyền đạt kinh nghiệm, truyền cảm hứng và đồng hành cùng lực lượng sáng tạo trẻ.

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM. Ảnh: MẠNH HẢO

Với nguồn nhân lực điện ảnh dồi dào, TP.HCM kỳ vọng thông qua liên hoan sẽ góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế cận, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi, thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Diễn ra từ ngày 6 đến 8-6, liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn và cộng đồng như triển lãm điện ảnh sáng tạo; chương trình “Điện ảnh trong học đường”; các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong làm phim; cuộc thi thiết kế poster, sáng tạo trailer giáo dục và chương trình “Ươm mầm tài năng điện ảnh” (HCMC Short Film Lab) nhằm hỗ trợ phát triển các dự án phim ngắn tiềm năng.