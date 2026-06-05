Ấn tượng chương trình nghệ thuật ‘Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường’ 05/06/2026 22:24

Tối 5-6, tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn), chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” đã diễn ra trang trọng, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026).

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm ba chương, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, hợp xướng và trình chiếu hình ảnh tư liệu, tái hiện hành trình cách mạng của dân tộc gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mở đầu chương trình là các tiết mục “Con đường thế kỷ ngày ấy”, “Người đi” nhằm tái hiện hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình cách mạng của dân tộc.

Tiếp đến, chương I với chủ đề “Theo dấu chân xưa” tái hiện chặng đường lịch sử từ Làng Sen quê hương đến Bến Nhà Rồng - dấu mốc năm 1911, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

﻿ Các tiết mục nghệ thuật tái hiện hành trình từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng năm 1911, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: HẢI NHI

Các tiết mục như “Từ Làng Sen”, “Thăm bến Nhà Rồng” và hoạt cảnh nghệ thuật “Miền Nam trong trái tim Người” được thể hiện với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, thiếu nhi, tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc.

Không gian sân khấu được thiết kế đa tầng lớp, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh tư liệu lịch sử và đồ họa hiện đại, góp phần làm nổi bật hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm sâu nặng dành cho miền Nam và toàn thể dân tộc.

Với chủ đề “Lời Bác trong tim ta”, chương II khắc họa sâu sắc tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn - Gia Định, đồng thời tôn vinh giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, hợp xướng và trình chiếu hình ảnh tư liệu, tái hiện hành trình cách mạng của dân tộc gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: HẢI NHI

Nổi bật là các ca khúc “Lời Bác giục ta đi tới”, “Lòng dân ơn Bác” và “Dâng Người ngàn hoa chiến công”, thể hiện niềm tri ân sâu sắc của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các tác phẩm “Lòng dân ơn Bác” và “Dâng Người ngàn hoa chiến công” tiếp tục được thể hiện với quy mô lớn, kết hợp hình ảnh tư liệu và đồ họa hiện đại, góp phần làm nổi bật thành tựu phát triển của TP.HCM sau 50 năm mang tên Bác, cũng như lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khép lại chương trình là chương III với chủ đề “Mãi là người Việt Nam”, chương III tiếp tục đưa khán giả đến với không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, khẳng định sức sống mạnh mẽ của TP.HCM - thành phố mang tên Bác, sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Nổi bật là mashup “Là măng non thành phố Hồ Chí Minh - Bước chân thế hệ mới” với sự tham gia của thiếu nhi và thanh niên, thể hiện tinh thần kế thừa, tiếp nối lý tưởng cách mạng, lan tỏa thông điệp rèn luyện, học tập, lao động và cống hiến của thế hệ trẻ.

Chương trình tiếp tục với các tiết mục như “Gương sáng thầm lặng”, “Khúc khải hoàn” và “Việt Nam kiêu hãnh”, tôn vinh những con người bình dị mà cao quý, những lực lượng đang ngày đêm đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Đặc biệt, hoạt cảnh múa “Ngọn lửa kiên trung” được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa hiện đại, chia thành nhiều phân cảnh, tái hiện hình tượng người chiến sĩ trong gian khó, từ đó làm nổi bật tinh thần kiên trung, bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời bồi đắp niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin vào con đường phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.