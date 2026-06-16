Dùng CGI và AI để phục dựng Sài Gòn xưa trong phim 'Mesdames Thanh Sắc' 16/06/2026 22:21

(PLO)- Ê-kíp đã sử dụng công nghệ CGI kết hợp AI để tái hiện hàng loạt địa danh quen thuộc của Sài Gòn xưa trong phim Mesdames Thanh Sắc.

Ngày 16-6, ê-kíp phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc đã tổ chức buổi công chiếu ra mắt tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, giới truyền thông cùng khách mời.



Bên cạnh sự xuất hiện của dàn diễn viên như Thanh Hằng, Lương Thế Thành, Hồng Ánh, Khane Nguyễn, điều thu hút sự quan tâm tại buổi ra mắt chính là quá trình xây dựng một tác phẩm lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960 – giai đoạn đầy hào nhoáng nhưng cũng ẩn chứa nhiều mặt tối của xã hội.

Theo ê-kíp, bộ phim không chỉ kể câu chuyện về tình yêu, sự ghen tuông hay khát vọng đổi đời của những người phụ nữ mà còn đi sâu vào những mâu thuẫn về quyền lực, đồng tiền và những bi kịch đằng sau ánh đèn của giới ăn chơi Sài Gòn xưa.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: NSX

Một trong những chi tiết được chú ý là bộ phim xuất hiện phân đoạn tạt axit – một bi kịch từng gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Chính vì khai thác những yếu tố nhạy cảm như bạo lực, mại dâm, giết người và những góc khuất trong đời sống xã hội, quá trình kiểm duyệt của bộ phim nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Tuy nhiên, đại diện nhà sản xuất cho biết ê-kíp khá bất ngờ khi tác phẩm gần như được giữ nguyên sau quá trình thẩm định.

“Cơ quan quản lý chỉ yêu cầu cắt một cú máy cận trong cảnh tạt axit. Ngoài ra, hầu hết các chi tiết còn lại đều được giữ nguyên. Chúng tôi rất biết ơn vì bộ phim vẫn giữ được tinh thần ban đầu”- đại diện ê-kíp chia sẻ.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Thanh Hằng cho biết nhân vật Cầm Thanh mà cô đảm nhận là người phụ nữ có nội tâm phức tạp, phải đi qua nhiều cung bậc cảm xúc từ yêu thương, đau đớn đến phản kháng và tuyệt vọng.

Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất mà bộ phim hướng đến không phải là những bi kịch hay mặt tối của xã hội, mà là hành trình con người học cách tha thứ, buông bỏ và chữa lành sau những tổn thương.

“Nhân vật nào trong phim cũng có những vết xước riêng. Họ có đúng, có sai, có hạnh phúc và cũng có đau khổ. Điều quan trọng nhất là sau tất cả, họ nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống”- Thanh Hằng nói.

Trong khi đó, Lương Thế Thành cho biết vai Bá Dũng là một thử thách mới khi anh phải rũ bỏ hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ để hóa thân thành một người đàn ông đào hoa, nhiều tham vọng nhưng cũng sống hết mình với tình yêu.

Đoàn làm phim giao lưu với khán giả và báo chí. Ảnh: NSX

Nam diễn viên tiết lộ anh và Thanh Hằng đã dành nhiều thời gian trò chuyện ngoài đời, tìm hiểu tâm lý nhân vật để tạo nên sự kết nối tự nhiên trên màn ảnh.

Ngoài câu chuyện nội dung, phần hình ảnh của Mesdames Thanh Sắc cũng được ê-kíp đầu tư mạnh tay.

Theo nhà sản xuất, kỹ xảo CGI chiếm khoảng 20% tổng kinh phí sản xuất. Đoàn phim sử dụng công nghệ CGI kết hợp AI để tái hiện nhiều công trình, tuyến phố mang dấu ấn Sài Gòn thập niên 1960 như chợ Bến Thành, khách sạn Majestic cùng không gian vũ trường, phố xá của một thời kỳ đã qua.

Để hoàn thành phần hình ảnh, dự án huy động khoảng 60-70 chuyên gia kỹ xảo đến từ Việt Nam, Singapore và Pháp làm việc trong nhiều tháng.

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết điều ông muốn khắc họa không chỉ là một Sài Gòn hoa lệ trên bề mặt mà còn là những số phận con người phía sau ánh đèn rực rỡ.

“Không ai trong phim hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Mỗi nhân vật đều phải đối diện với những biến cố và lựa chọn của cuộc đời mình”- đạo diễn chia sẻ.

Sau buổi công chiếu đầu tiên, Mesdames Thanh Sắc nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách mời về phần mỹ thuật, phục trang và cách tái hiện bầu không khí Sài Gòn thập niên 1960.