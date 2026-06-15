Sớm sửa Luật Xuất bản để theo kịp chuyển đổi số và thị trường 15/06/2026 16:22

(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.

Chiều 15-6, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn đã làm việc với Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xuất bản.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cho biết năm 2025, đơn vị đã ấn hành 608 xuất bản phẩm với hơn 1,25 triệu bản in và 152 xuất bản phẩm điện tử.

Nhà xuất bản duy trì quy trình kiểm soát chặt chẽ nội dung từ khâu thẩm định bản thảo, chú trọng công tác biên tập nhằm nâng cao chất lượng, hạn chế sai sót và kiểm soát các nội dung chính trị, văn hóa nhạy cảm.

Đoàn khảo sát mô hình hoạt động nhà sách của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và mô hình nhà sách tại Đường Sách TP.HCM. Ảnh: HOA LÊ

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh liên kết xuất bản với các đối tác uy tín, bảo đảm chất lượng nội dung, nhất là đối với các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, chính trị; đồng thời phát triển hệ thống nhà sách gắn với mô hình Đường Sách TP.HCM.

Từ thực tiễn hoạt động, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM kiến nghị Luật Xuất bản (sửa đổi) cần bổ sung các quy định phù hợp với xu hướng phát triển của ngành, trong đó luật hóa các mô hình lãnh đạo công - quản trị tư; đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư - sử dụng công trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế tài chính hỗ trợ và có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ biên tập viên, người làm xuất bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Xuân Phương đánh giá, sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Xuất bản năm 2012 đã bộc lộ nhiều hạn chế trước sự phát triển nhanh của công nghệ số và thị trường. Sự bùng nổ của internet, trí tuệ nhân tạo, xuất bản số và thương mại điện tử đã làm gia tăng khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn.

Theo ông, việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư.

Hiện hồ sơ dự án luật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai vào tháng 10-2026.

Trưởng đoàn khảo sát cho biết, đoàn mong muốn tiếp tục ghi nhận các ý kiến từ thực tiễn, đặc biệt từ các đơn vị xuất bản lớn như Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, nhằm phục vụ công tác thẩm tra và hoàn thiện dự án luật.

Kết luận buổi làm việc, ông Đặng Xuân Phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm cùng nhiều ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn có giá trị của đơn vị.

Dịp này, đoàn khảo sát đã tham quan mô hình hoạt động nhà sách của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và mô hình nhà sách tại Đường Sách TP.HCM.