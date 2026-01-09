Báo chí, xuất bản tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa 09/01/2026 21:41

(PLO)- Trước yêu cầu phát triển mới của TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM nhấn mạnh báo chí, xuất bản cần khẳng định vai trò tiên phong, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận của xã hội.

Ngày 9-1, tại phường Bình Dương, TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban khối truyền thông, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, những nỗ lực, trách nhiệm và sự cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ người làm báo, làm công tác xuất bản trên địa bàn TP.HCM trong năm qua.

“Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền TP.HCM” - ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.

Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, năm 2026 là năm diễn ra nhiều lễ kỷ niệm và sự kiện chính trị lớn, quan trọng của đất nước. Đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với các mục tiêu trọng tâm như tăng trưởng hai con số, hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của TP. Ảnh: LÊ ÁNH

Do đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản cần nhận thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm chính trị - xã hội đặc biệt cao cả của các cơ quan.

Qua đó, tiếp tục khẳng định bản lĩnh cách mạng, vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội lớn của cả nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, nhất là quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến sự phát triển và hội nhập của TP trong giai đoạn mới.

Các cơ quan báo chí cần phối hợp tham mưu việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiệu quả, thực chất. Khẩn trương triển khai hiệu quả “Đề án chuyển đổi số báo chí”, chủ động đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, tạo đột phá trong phương thức làm báo.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo. Đối với lĩnh vực xuất bản cần tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm 2026, nâng cao năng lực, tính tự chủ, xây dựng nhà xuất bản phát triển theo hướng hiện đại.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tặng bằng khen cho 14 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của TP.