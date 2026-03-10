Cử tri TP.HCM: Đại biểu phải có ‘trí và dũng’ để bảo vệ quyền lợi người dân 10/03/2026 17:07

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc ứng cử viên, cử tri TP.HCM nhấn mạnh đại biểu dân cử cần có “trí và dũng”, dám bảo vệ lẽ phải và quyền lợi chính đáng của người dân.

Ngày 10-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 8) và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 24) đã tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM).

Lắng nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri phường Tân Sơn Nhì cho rằng các nội dung đề ra khá sát với những vấn đề người dân quan tâm. Cử tri cũng kiến nghị chú trọng hơn đến việc xây dựng bản sắc con người TP.HCM trong bối cảnh đô thị phát triển mạnh.

Đại biểu phải có “trí và dũng” để bảo vệ quyền lợi người dân

Cử tri Thái Hữu Hoàng, cho rằng TP.HCM cần nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc ứng xử dành cho cư dân thành phố với các giá trị cốt lõi như văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Ông cho rằng bộ quy tắc này nên được đưa vào trường học để giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa trong đời sống cộng đồng, đặc biệt trong văn hóa giao thông và sinh hoạt khu dân cư.

Cử tri Thái Hữu Hoàng. Ảnh: HẢI NHI

Cử tri Hoàng cũng đề nghị TP.HCM sớm công bố minh bạch các quy hoạch lớn theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98, nhất là mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và trung tâm tài chính, để người dân hiểu rõ định hướng phát triển và có cơ hội góp ý.

Đề cập vai trò của đại biểu dân cử, ông Hoàng cho rằng người đại biểu cần hội tụ hai phẩm chất quan trọng là “trí và dũng”. Đại biểu không chỉ cần trí tuệ, tầm nhìn mà còn phải có bản lĩnh bảo vệ chân lý và quyền lợi chính đáng của người dân.

Tiếp lời cử tri, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, cho rằng các ý kiến cử tri thể hiện sự quan tâm sát sao đến định hướng phát triển của thành phố.

Khi triển khai các dự án hạ tầng lớn như metro hay giao thông đô thị, hai yếu tố then chốt là nguồn vốn và cơ chế thực hiện, vốn gắn chặt với chính sách.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Muốn làm một tuyến đường, một tuyến metro hay dự án hạ tầng lớn thì phải trả lời được hai câu hỏi: tiền ở đâu và thực hiện bằng cơ chế nào. Nếu cơ chế, chính sách thông thoáng, thủ tục hành chính được rút gọn thì dòng vốn và quá trình triển khai dự án mới có thể vận hành thuận lợi” - ông Vũ nói.

Ông Vũ cho rằng phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, sẽ mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy kinh tế và nâng cao chất lượng sống, vì vậy các dự án cần được giám sát chặt chẽ để sớm triển khai.

Do đó, ông Vũ cho biết thời gian qua ông cùng các đối tác quốc tế đã nghiên cứu ý tưởng hình thành trung tâm tài chính hàng không quy mô khoảng 6 tỉ USD gắn với khu vực sân bay. Việc phát triển sân bay cần đặt trong liên kết với hệ thống hạ tầng và các dự án lớn của vùng để thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế, đồng thời cần sự giám sát, đồng thuận của cử tri.

Cam kết tháo gỡ khó khăn để công nhân tiếp cận nhà ở xã hội

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến cũng đề cập đến vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân, cho rằng nhu cầu hiện nay rất lớn nhưng việc tiếp cận vẫn còn nhiều khó khăn.

Các cử tri nêu ý kiến. Ảnh: HẢI NHI

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết thời gian qua ông nhận được nhiều ý kiến, câu hỏi từ cử tri tại các phường cũng như từ công nhân, người lao động liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội.

Trong đó, một trở ngại lớn là quỹ đất. Nhiều khu vực tập trung đông công nhân, dân cư phát triển nhanh nhưng quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội không còn nhiều.

Bên cạnh đó, sự tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế. Nhiều nhà đầu tư chưa mặn mà với các dự án nhà ở xã hội do lợi nhuận thấp, trong khi thủ tục pháp lý còn phức tạp. Dù trung ương và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương tháo gỡ, song quá trình triển khai trên thực tế vẫn gặp không ít vướng mắc.

Ngoài ra, ông Nhân cho hay khó khăn còn đến từ điều kiện tiếp cận của người lao động khi thủ tục pháp lý và chính sách tín dụng hỗ trợ vẫn chưa thật sự thuận lợi. Trước thực tế đó, LĐLĐ TP.HCM đã ký biên bản ghi nhớ với một đối tác chiến lược để triển khai 20.000 căn nhà ở xã hội và đang đề xuất hợp tác thêm để phát triển 30.000 căn.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Tuy nhiên, ông Nhân thừa nhận con số này vẫn chưa đáp ứng nhu cầu lớn của công nhân. Dù không trực tiếp triển khai dự án, ông Nhân cho hay tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy hoạch để thúc đẩy phát triển nhà ở cho người lao động.

Việc này cần gắn với quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Trong đó, các chủ đầu tư khu công nghiệp khi xây dựng nhà máy, xí nghiệp cần bố trí nhà ở và nhà lưu trú cho công nhân theo đúng chủ trương của Nhà nước.

Trao đổi thêm về định hướng chính sách, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, ông sẽ tiếp tục theo đuổi các vấn đề dân sinh còn nhiều bức xúc, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển cho thành phố.

Trọng tâm là tăng cường hoạt động giám sát của HĐND TP.HCM, tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân như công tác quy hoạch, quản lý đất đai; quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; tiến độ các dự án phục vụ dân sinh; cải cách thủ tục hành chính và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhằm bảo đảm các nguồn lực của thành phố được sử dụng minh bạch, hiệu quả.