EVNHANOI đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI 09/03/2026 16:17

(PLO)- EVNHANOI đã và đang chủ động triển khai phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngày 15-3 tới đây, cùng với cử tri cả nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án với yêu cầu cao nhất: đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định.

Tại các điểm bỏ phiếu quan trọng trên địa bàn Thủ đô, công tác đảm bảo điện được EVNHANOI xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Vì vậy, Tổng công ty đã triển khai phương án đảm bảo điện phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố.

EVNHANOI cũng đã xây dựng phương thức vận hành tối ưu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi phụ tải tăng đột biến hoặc xảy ra tình huống bất thường.

EVNHANOI rà soát tuyến cáp ngầm trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị bài bản, phân công rõ trách nhiệm, trực vận hành 24/24h và tinh thần sẵn sàng cao nhất, EVNHANOI quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI – góp phần để ngày hội toàn dân trên địa bàn Thủ đô diễn ra an toàn, trang trọng và thành công tốt đẹp.