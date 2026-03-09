Cửa Lở bên bồi bên lở, triều cường liên miên, Quảng Ngãi dự kiến chi gần 1.000 tỉ xây kè 09/03/2026 12:06

(PLO)- Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 khoảng 500 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2030; giai đoạn 2 khoảng 450 tỉ đồng, triển khai sau năm 2030.

Ngày 9-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án đê chắn cát, giảm sóng kết hợp nạo vét thông luồng, tiêu thoát lũ khu vực Cửa Lở (xã An Phú) để trình HĐND tỉnh xem xét vào tháng 4 tới.

Cửa Lở nhìn từ trên cao.

Theo đề xuất, dự án triển khai tại hai xã An Phú và Long Phụng với nhiều hạng mục như xây dựng tuyến đê chắn cát, giảm sóng phía Nam dài khoảng 500 m và phía Bắc dài khoảng 800 m; xây dựng cụm kè mỏ hàn dài khoảng 300 m kết hợp đê ngầm giảm sóng dài khoảng 200 m; xây dựng kè bảo vệ bờ phía Bắc dài khoảng 200 m.

Bên cạnh đó, dự án sẽ nạo vét khơi thông khu vực cửa sông và các bãi bồi dọc tuyến luồng trên sông Vệ, đồng thời lắp đặt hệ thống phao báo hiệu nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền.

Bờ biển gần cửa Lở thường xuyên bị triều cường và sóng lớn đánh vào gây sạt lở.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 950 tỉ đồng, chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 500 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2030; giai đoạn 2 khoảng 450 tỉ đồng, triển khai sau năm 2030.

Hiện khu vực cửa Cửa Lở thường xuyên bị bồi lấp, gây khó khăn cho tàu cá của ngư dân khi ra vào khai thác thủy sản. Nhiều tàu cá đã mắc cạn hoặc hư hỏng do luồng lạch bị cạn.

Nhiều đoạn bị bồi lấp khiến tàu thuyền ra vào khó khăn.

Vào mùa mưa lũ, khu vực hạ lưu sông Vệ có lưu lượng và vận tốc dòng chảy lớn, trong khi tàu thuyền thiếu nơi neo đậu an toàn nên dễ xảy ra tình trạng đứt dây neo, trôi dạt hoặc chìm tàu. Triều cường và sóng lớn cũng liên tục gây sạt lở bờ biển khu vực này.

Trước đó, bão số 13 cuối năm 2025 kết hợp triều cường mạnh đã khiến nhiều đoạn đường ven biển bị đánh sập. Tại tuyến đường bê tông ven biển Trùng Dương (xã Long Phụng), sóng lớn đã đánh sập nhiều đoạn đường, cuốn bê tông xuống biển.

Đường ven biển hư hỏng do triều cường, sóng lớn.

Khoảng 250 m mặt đường bị sạt lở nặng, nền đường bị khoét rỗng, nhiều mảng bê tông nứt toác và trượt xuống bãi biển.

Sau cơn bão số 13 năm 2025, nhiều đoạn đường ven biển đã bị sóng lớn đánh sập.

Triều cường còn tạo thành các hàm ếch rộng khoảng 70 cm, sâu hơn 1,2 m dưới nền đường. Lo ngại sạt lở tiếp tục ăn sâu vào khu dân cư, chính quyền xã Long Phụng đã cắm biển cảnh báo và tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Hiện nay, địa phương vẫn đang hạn chế phương tiện qua khu vực từng bị sóng lớn đánh sập trong bão số 13.

Theo tỉnh Quảng Ngãi, khi dự án được đầu tư sẽ giúp giảm sóng, hạn chế bồi lấp cửa sông, tăng khả năng tiêu thoát lũ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào neo đậu an toàn, góp phần ổn định đời sống ngư dân và phát triển kinh tế địa phương.