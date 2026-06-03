Phú Quốc cưỡng chế khu du lịch sinh thái The Peak xây dựng trái phép 03/06/2026 13:51

(PLO)- Qua tuyên truyền, vận động nhưng chủ đầu tư khu du lịch The Peak vẫn không hoàn thành việc khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã tổ chức cưỡng chế.

Sáng 3-6, chính quyền đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức cưỡng chế khu du lịch vườn sinh thái The Peak trên đỉnh núi Điện Tiên thuộc địa bàn khu phố 1 Dương Đông. Dự kiến thời gian cưỡng chế diễn ra trong 3 ngày kể từ hôm nay.

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc công bố Quyết định cưỡng chế. Ảnh: HD

Video: Phú Quốc cưỡng chế khu du lịch sinh thái The Peak xây dựng trái phép

Trước đó, qua rà soát, cơ quan chức năng địa phương phát hiện dự án này có hàng loạt vi phạm. Cụ thể, chủ dự án đã tự ý chuyển đổi hàng ngàn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp; đồng thời làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt thửa đất.

Thậm chí, chủ đầu tư đã xây dựng công trình trái phép và lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất do UBND đặc khu Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Dù bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính, nhưng chủ đầu tư vẫn không khắc phục.

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã ra thông báo tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Từ thái độ kiên quyết của chính quyền địa phương, ngày 28-5 chủ đầu tư dự án The Peak đã chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành việc khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm.