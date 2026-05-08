Phú Quốc hoàn thành hơn 82% tiêu chí đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự 08/05/2026 15:35

(PLO)- Qua 8 tháng thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, địa phương đã hoàn thành 64/78 tiêu chí trọng tâm.

Ngày 8-5, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết sau 8 tháng triển khai, đề án đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó, góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh nói chung, đặc khu Phú Quốc nói riêng.

Theo đánh giá, đến nay, có 64/78 tiêu chí đã hoàn thành (đạt 82,05%) nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị quan trọng được thực hiện tốt.

Lực lượng chức năng đã giải quyết 161/172 vụ tranh chấp mâu thuẫn nội bộ; vận động 934 trường hợp bàn giao đất lấn chiếm phục vụ các dự án. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 7,44%; tỉ lệ điều tra, phá án đạt 93,38%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,55%.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đạt hiệu quả cao, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ. Văn minh đô thị từng bước được chấn chỉnh, nâng cao ý thức cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Trung ương định hướng đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính và sáng tạo quốc tế. Đồng thời xác định Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Do đó, việc thực hiện đề án cần triển khai khẩn trương để góp phần bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Công an tỉnh An Giang tham mưu, tháo gỡ vướng mắc.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” rà soát kỹ các tiêu chí chưa đạt, làm rõ "điểm nghẽn" để có lộ trình khắc phục. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 và xây dựng lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc. Thứ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng đặc khu Phú Quốc sẽ hoàn thành các tiêu chuẩn đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định kết quả đạt được của đề án nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Bên cạnh đó là sự phối hợp, hỗ trợ từ các cục nghiệp vụ và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân.

Để khắc phục các tồn tại trong thời gian sớm nhất, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp đã đề ra.

Ông Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện những tiêu chí còn chậm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm đảm bảo hoàn thành đề án đúng kế hoạch.