An ninh trật tự

Hơn 300 người xuyên đêm khống chế vụ cháy rừng tại An Giang

(PLO)- Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy rừng thực bì tại xã Cô Tô; đồng thời túc trực để ngăn lửa bùng phát trở lại.

Ngày 5-5, một vụ cháy rừng thực bì xảy ra tại khu vực Lâm trường Tỉnh đội, thuộc địa bàn xã Cô Tô, tỉnh An Giang﻿. Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Đến sáng 6-5, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang﻿ và Công an tỉnh vẫn bám hiện trường. Các lực lượng thay phiên nhau tiếp cận điểm cháy ngún, đào bới và tưới nước để tránh lửa bùng phát trở lại.
Theo báo cáo, đám cháy bùng phát vào trưa 5-5 tại khu vực ấp Tân Đức, xã Cô Tô. Ngay khi nhận tin báo, cơ quan chức năng điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ gồm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các xã, Ban quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm… cùng 40 thiết bị chữa cháy phối hợp dập lửa.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành (bìa phải), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và động viên các lực lượng.
Thống kê ban đầu ước tính có khoảng 4 ha rừng bị ảnh hưởng, chủ yếu là thực bì, dây leo và cháy âm dưới mặt đất. Vụ cháy không gây thiệt hại về rừng tràm và không có thiệt hại về người.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
CHÂU ANH
