Hơn 300 người xuyên đêm khống chế vụ cháy rừng tại An Giang
(PLO)- Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy rừng thực bì tại xã Cô Tô; đồng thời túc trực để ngăn lửa bùng phát trở lại.
Theo báo cáo, đám cháy bùng phát vào trưa 5-5 tại khu vực ấp Tân Đức, xã Cô Tô. Ngay khi nhận tin báo, cơ quan chức năng điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ gồm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các xã, Ban quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm… cùng 40 thiết bị chữa cháy phối hợp dập lửa.