An Giang thu hơn 1.250 tỉ đồng từ du lịch dịp Lễ 30-4 03/05/2026 17:26

(PLO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, lượng khách du lịch tại tỉnh An Giang tăng mạnh; tổng doanh thu đạt hơn 1.250 tỉ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong bốn ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), toàn tỉnh đón hơn 670.800 lượt khách, tăng khoảng 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế hơn 39.600 lượt, tăng 39%, khách nội địa hơn 631.100 lượt, tăng 14,8%.

Tại các khu, điểm du lịch, lượng khách tham quan đạt hơn 532.000 lượt, tăng 3,9%; khách lưu trú đạt gần 138.000 lượt, tăng 19,2%. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.252 tỉ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ.

Riêng đặc khu Phú Quốc đón hơn 164.100 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 38.900 lượt, tăng hơn 44%.

Theo đánh giá, công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn trong dịp lễ này được quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá dịch vụ… nhất là các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí.

Cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho du khách được các khu, điểm du lịch đặc biệt quan tâm, không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, chèo kéo du khách làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Du lịch tỉnh An Giang cho hay dịp lễ năm nay ngành du lịch bị ảnh hưởng do chi phí di chuyển, ăn uống, mua sắm tăng cao nên du khách có xu hướng đi du lịch gần đã “chia sẻ” lượng du khách đến An Giang.

Cạnh đó, giá vé máy bay vẫn tiếp tục duy trì ở mức khá cao; loại hình du lịch tự túc bằng phương tiện cá nhân, đi cùng nhóm bạn bè hoặc gia đình với những điểm đến gần, di chuyển thuận lợi, chi phí thấp đang ngày càng được ưu tiên lựa chọn.