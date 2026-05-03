Đà Nẵng đón gần 1,5 triệu khách, 'bỏ túi' 5.727 tỉ đồng trong dịp lễ 03/05/2026 18:30

(PLO)- TP Đà Nẵng ghi nhận lượng khách tăng so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 5.727 tỉ.

Ngày 3-5, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Đà Nẵng thông tin kết quả triển khai các hoạt động VHTTDL trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5.

Biển Đà Nẵng ken đặc du khách. Ảnh: TV

Theo đó, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5, TP đã diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn phục vụ người dân và du khách.

TP đã chính thức khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 với nhiều lễ hội Lễ hội Pizza, trình diễn diều nghệ thuật, trình diễn thể thao biển, hội thi cứu hộ biển quốc tế, trải nghiệm hành trình làm kem từ cây lúa Việt, Beach Water Games – lễ hội nước sôi động, ngày hội đi bộ Sơn Trà Walking Day...

Ngoài ra, nhiều chương trình hấp dẫn khác như: Lễ hội Áo dài Đà Nẵng, các chương trình nghệ thuật Chuyện Sông Hàn, tuổi trẻ với tình yêu Đà Nẵng và các chương trình hấp dẫn ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Đặc biệt, chương trình gala Tổ quốc bình yên và các hoạt động bên lề từ ngày 29-4 – 3-5 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức thu hút đông đảo du khách.

Với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật, lượng khách đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 tăng so với cùng kỳ 2025.

Chương trình gala Tổ quốc bình yên thu hút đông đảo du khách. Ảnh: TN

Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng dịp này ước đạt hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35%; khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24%. Trong đó, khách lưu trú ước đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31%. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỉ đồng, tăng gần 35% so với năm 2025.

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75-80%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 90-95%.

Trong dịp này, ngày 29-4, TP đón tàu biển STAR VOYAGER cập cảng Tiên Sa đưa 1.500 du khách và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ (Hồng Kông) đến tham quan.