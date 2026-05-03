MU - Liverpool: Thông tin đội hình, kết quả ra sao? 03/05/2026 08:39

Hai đội bóng đều quyết tâm chứng tỏ bản thân trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League khi MU tiếp đón kình địch Liverpool trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh vào lúc 21 giờ 30 hôm nay 3-5.

Manchester United và Liverpool đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League, nhưng trận đấu tại Old Trafford vẫn là cuộc đối đầu nổi bật nhất của bóng đá Anh - và nó mang ý nghĩa quan trọng đối với tốp 5 tại Premier League

MU đang đứng trước ngưỡng cửa giành vé dự Champions League dưới thời Michael Carrick. Sau một giai đoạn chững lại ngắn ngủi vào tháng 3 và đầu tháng 4, họ đã đáp trả bằng hai chiến thắng sít sao liên tiếp, đánh bại Chelsea 1-0 trước khi vượt qua Brentford 2-1 nhờ các bàn thắng của Casemiro và Benjamin Sesko.

Carrick chỉ cần 1 trận hòa nữa là giúp MU giành vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Với bốn trận đấu còn lại, MU đang xếp thứ ba Premier League với 61 điểm, hơn đội duy nhất có thể cạnh tranh tốp 5, cùng là suất dự Champions League là Bournemouth (49 điểm) đến 12 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Chỉ cần 1 trận hòa trước Liverpool (58 điểm) là MU sẽ trở lại Champions League mùa tới. Nhưng nếu Bournemouth không thắng Crystal Palace trong trận đấu trước đó diễn ra vào lúc 20 giờ cùng ngày, MU sẽ chính thức giành vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới, bất chấp kết quả trận đấu với Liverpool ra sao.

Kể từ khi Carrick được bổ nhiệm HLV tạm quyền, MU đã thi đấu rất mạnh mẽ, tích lũy được 29 điểm trong giai đoạn này, đây là chuỗi trận tốt nhất Premier League kể từ khi Carrick dẫn dắt "quỷ đỏ". MU cũng đã cải thiện đáng kể phong độ so với mùa giải trước. MU đã đánh bại Liverpool 2-1 tại Anfield vào tháng 10 năm ngoái, chỉ thua một trong sáu lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, và đang có chuỗi 23 trận ghi bàn liên tiếp.

Trong khi đó, Liverpool bước vào cuối tuần với khoảng cách 3 điểm so với MU và biết rằng con đường của họ không hề dễ dàng. Để đảm bảo suất tham dự Champions League, Liverpool phải thắng MU và cũng cần Bournemouth mất điểm. Đội bóng của Arne Slot đang có chuỗi ba trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, gần nhất là chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace.

Cả hai đội đều ghi rất ​​nhiều bàn thắng trong thời gian gần đây. Và phong độ của đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes với 27 pha kiến ​​tạo và bàn thắng tại Premier League mùa này (8 bàn thắng, 19 pha kiến ​​tạo) càng làm tăng thêm cảm giác rằng cơ hội ghi bàn sẽ lại rất nhiều.

Liverpool lại gặp khó khăn khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu, chỉ thắng một trong 12 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh trước các đội nằm trong tốp ba. Nhưng Liverpool cũng sẽ quyết tâm "trả thù" MU sau thất bại trên sân nhà hồi tháng 10 năm ngoái, và chiến thắng 3-0 tại Old Trafford mùa trước là một tín hiệu đáng khích lệ cho họ.

Salah không thể cùng Liverpool đối đầu với Manchester United vì chấn thương. ẢNH: INSTAGRAM MOHAMED SALAH

Manchester United sẽ có đủ nhân sự trên hàng công khi Matheus Cunha đã trở lại tập luyện sau chấn thương nhẹ ở hông, và có sự lạc quan rằng Luke Shaw sẽ kịp bình phục dù đã phải rời sân ở trận đấu trước. Matthijs de Ligt (chấn thương lưng) vắng mặt và Lisandro Martinez bị treo giò. Bruno Fernandes hiện chỉ còn thiếu một pha kiến ​​tạo nữa tại Premier League để san bằng kỷ lục 20 pha kiến ​​tạo trong một mùa giải.

Liverpool sẽ thiếu vắng Mohamed Salah (chấn thương gân kheo) và cũng có Jayden Danns, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo và Giorgi Mamardashvili trong đội hình. Alisson Becker đang gặp vấn đề về thể lực do không tập luyện, trong khi Milos Kerkez bị chấn thương nhẹ, còn Isak cũng mới dính chấn thương chưa rõ khả năng ra sân, nhưng Andrew Robertson dự kiến ​​sẽ đá chính.

Dự đoán: Manchester United thắng Liverpool 3-2.