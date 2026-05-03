Liverpool nhận một cú sốc lớn trước trận đấu với MU 03/05/2026 07:09

(PLO)- Liverpool nhận một cú sốc lớn trước trận đấu với MU tại Old Trafford, khi Alexander Isak, cầu thủ trị giá 130 triệu bảng Anh, đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thể lực sau chấn thương trong buổi tập.

Alexander Isak đang gặp vấn đề về thể lực và khả năng ra sân đối đầu với Manchester United trong màu áo Liverpool tại Old Trafford ở vòng 35 Premier League vào lúc 21 giờ 30 đêm nay 3-5 vẫn còn bỏ ngỏ. Đây là cú sốc lớn và là một đòn giáng mạnh vào HLV Arne Slot và Liverpool, đội vốn đã thiếu vắng Mo Salah và Hugo Ekitike, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin.

Được biết Isak đã bị chấn thương háng trong buổi tập tuần này, một trở ngại nữa trong mùa giải đầu tiên đầy ác mộng của anh với nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ được chụp chiếu để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Isak chỉ mới trở lại đội hình vào tháng trước sau khi bị gãy chân hồi tháng 12 và anh cũng gặp vấn đề về thể lực hồi đầu mùa giải, chủ yếu là do thiếu thời gian chuẩn bị trước mùa giải khi anh phải trải qua vụ chuyển nhượng kéo dài từ Newcastle sang Liverpool.

Isak đã từng gặp phải nhiều vấn đề chấn thương trước đây và thời điểm chấn thương lần này lại xảy ra vô cùng tồi tệ đối với HLV Slot cũng như chính bản thân cầu thủ. Tiền đạo 26 tuổi người Thụy Điển chỉ có 13 lần đá chính cho Liverpool tại Premier League và ghi được 3 bàn thắng.

Isak dính chấn thương trong buổi tập của Liverpool. ẢNH: LIVERPOOL

Nhưng Isak đã thể hiện được khả năng của mình vào cuối tuần trước, dứt điểm đẹp mắt để ghi bàn mở tỷ số tại Anfield trong trận đấu với Crystal Palace. Sự cố mới nhất này dường như sẽ lại cản trở Isak lấy lại phong độ và thể lực.

Liverpool và Man United đều đang tiến gần đến tấm vé dự Champions League nhưng mục tiêu của họ là giành vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh vào cuối mùa. Trận đấu tại Old Trafford sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định xem đội có khả năng vào tốp 3 Premier League, và nếu Isak thực sự vắng mặt như dự kiến, hàng công của Slot sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

Salah bị chấn thương cơ trong trận thắng Crystal Palace cuối tuần trước nhưng dự kiến ​​sẽ trở lại trước khi mùa giải kết thúc. Ekitike sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương. Chấn thương đứt gân Achilles trong trận đấu với PSG tháng trước cũng sẽ khiến Ekitike phải nằm viện điều trị trong một phần lớn mùa giải tới.

Điều đó có nghĩa là Slot sẽ phải xem xét lại kế hoạch của mình và có thể sẽ phải sử dụng Cody Gakpo ở vị trí tiền đạo cắm hoặc Florian Wirtz ở vị trí tiền đạo ảo. Trong khi đó, Manchester United đang hướng tới mục tiêu giành chiến thắng cả hai trận đấu trước kình địch của họ trong một mùa giải, sau khi đã thắng tại Anfield hồi đầu mùa giải.

Liverpool sẽ rất mong Isak giữ được sức khỏe tốt tại World Cup và có một giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải đúng nghĩa, bởi CLB đang trông chờ anh lấp đầy khoảng trống bàn thắng mà Salah để lại. Huyền thoại người Ai Cập sẽ rời Anfield vào mùa hè này.

Đầu tuần này, HLV Slot giải thích rằng khi ký hợp đồng với bất kỳ người thay thế nào cho Salah, Liverpool cần phải nghĩ đến việc Isak sẽ được hưởng lợi như thế nào.

Isak đang cố gắng lấy lại phong độ đỉnh cao ở Liverpool sau khi phải ngồi ngoài rất nhiều mùa này vì chấn thương. ẢNH: EPA

"Việc tận dụng tối đa khả năng của Isak chắc chắn là một phần trong việc cân nhắc người thay thế Salah, HLV Arne Slot cho biết, "Bởi vì kể từ khi tôi đến đây - và ở nhiều CLB khác cũng vậy - hầu hết các cầu thủ đều thuận chân trái chơi ở vị trí bên phải và thuận chân phải chơi ở vị trí bên trái.

Tôi cũng thấy Isak ghi rất nhiều bàn thắng từ những quả tạt bóng từ cánh phải, sút bóng bằng chân phải, kiểu tạt bóng của Trent Alexander-Arnold ấy, nếu... bạn muốn gọi họ như vậy. Đó chắc chắn là một phần trong cách chúng tôi xem xét mọi việc, nhưng chúng tôi cố gắng ký hợp đồng với cầu thủ giỏi nhất có thể trong khả năng tài chính của mình.

Một điều khác cũng thường xảy ra ở một số CLB là: "Được rồi, đó là cầu thủ giỏi nhất thế giới ở vị trí đó, hãy cố gắng chiêu mộ anh ta". Đó không phải là cách chúng tôi làm việc, chúng tôi cố gắng chiêu mộ cầu thủ giỏi nhất có thể trong tầm tay".