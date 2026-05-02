MU bật đèn xanh cho 9 cầu thủ ra đi, dồn tiền mua hàng loạt siêu sao 02/05/2026 16:21

(PLO)- MU "bật đèn xanh cho chín cầu thủ ra đi" trong cuộc cải tổ lớn để chuẩn bị cho hai thương vụ chuyển nhượng.

MU có thể sẽ thực hiện một cuộc thanh lọc lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với việc có tới chín cầu thủ rời Old Trafford để có tiền làm mới hàng tiền vệ. "Quỷ đỏ" thành Manchester sẽ cho phép tối đa chín cầu thủ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vị trí tiền vệ trung tâm là nơi họ muốn chiêu mộ nhiều tân binh để tạo sự cạnh tranh cho các cầu thủ hiện tại, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Casemiro cũng cần được thay thế, vì tuyển thủ Brazil sẽ rời Manchester United vào cuối mùa giải này khi hợp đồng của anh hết hạn. Tương tự, Jadon Sancho và Tyrell Malacia cũng sẽ chia tay Old Trafford khi hợp đồng của họ hết hạn trong những tháng tới.

Napoli cũng buộc phải mua đứt Rasmus Hojlund với giá 38 triệu bảng Anh nếu họ giành quyền tham dự Champions League. Nhà đương kim vô địch Serie A cần thêm 5 điểm từ 4 trận đấu còn lại để chắc suất giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa giải tới.

Tuy nhiên, Barcelona không có nghĩa vụ phải ký hợp đồng vĩnh viễn với Marcus Rashford. Họ chỉ có quyền lựa chọn mua đứt với giá 26 triệu bảng Anh. Mặc dù vậy, Rashford vẫn có thể trải qua mùa giải thứ hai theo dạng cho mượn tại CLB xứ Catalan mùa tới.

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe sẽ lại vung tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tờ Times đưa tin Trabzonspor cũng rất muốn giữ thủ môn Andre Onana ở lại sau khi hợp đồng cho mượn hiện tại kết thúc. Altay Bayindir cũng có thể trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ môn dự bị này được tự do ra đi.

Joshua Zirkzee là một cầu thủ khác mà MU sẵn sàng để ra đi, nhiều khả năng anh sẽ trở lại Ý. MU cũng sẽ xem xét những lời đề nghị hợp lý cho Manuel Ugarte khi CLB đang tìm cách làm mới tuyến giữa của mình.

Ở chiều ngược lại, Elliot Anderson đang nổi lên như mục tiêu hàng đầu của MU, nhưng với việc Nottingham Forest được cho là đang đòi mức phí 120 triệu bảng Anh, "quỷ đỏ" còn có một số ứng cử viên khác. Adam Wharton, Aurelien Tchouameni, Carlos Baleba và Sandro Tonali đều đang được MU xem xét.

Manchester United cũng đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái, với Morgan Rogers và Yan Diomande được cho là nằm trong tầm ngắm của họ. Một thủ môn dự bị và một tiền đạo cũng nằm trong kế hoạch để thay thế Bayindir và Zirkzee.

Vì vậy, nếu cả chín cầu thủ đều ra đi, một thủ môn, một tiền vệ và một tiền đạo mới có thể được MU ký hợp đồng, nhưng dường như sẽ không có sự bổ sung nào ở hàng phòng ngự.

Elliot Anderson là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU. Ảnh: Visionhaus

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick nói: "Đó không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với tôi vào thời điểm này. Hiện tại, xét về thời điểm, kế hoạch cho mùa hè và những gì diễn ra sau đó, thực sự rất khó để nói chi tiết... nhưng không, tôi không có gì phải lo lắng cả.

Tôi nghĩ Manchester United có một sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chất lượng thực sự và một số cầu thủ trẻ. Tôi cho rằng họ không chỉ tài năng mà còn rất triển vọng, hai cầu thủ trẻ đầy triển vọng (Ayden Heaven và Leny Yoro) đã thể hiện được khả năng của mình".

HLV Michael Carrick, một lần nữa nhấn mạnh sự không chắc chắn của mình về tương lai của ông tại Manchester United sau mùa này, kết luận, "Tôi không lo lắng. Tương lai sẽ ra sao, tôi không thể can thiệp được, bởi vì chính tôi cũng không chắc nó sẽ như thế nào".