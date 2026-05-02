Mourinho dẫn dắt Real Madrid là tin tốt cho... Newcastle 02/05/2026 06:39

(PLO)- Việc Jose Mourinho trở lại Real Madrid sẽ là tin tốt... cho người hâm mộ Newcastle United và cả Premier League.

HLV Jose Mourinho của Benfica được cho là sẽ bất ngờ trở lại dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai, nhưng trước đó chiến lược gia người Bồ Đào Nha này từng được nhắc đến như một ứng cử viên thay thế cho HLV Eddie Howe đang chịu áp lực lớn tại Newcastle.

Dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng việc Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid thêm một nhiệm kỳ nữa sẽ là điều tích cực cho Newcastle và cả Premier League. Chắc chắn là ông ta sẽ quay lại đây trước khi mọi chuyện kết thúc. Ông ta sẽ quay lại để chống đối các quan chức và chơi thứ bóng đá tệ hại đến mức khó xem, tờ Mirror (Anh) bình luận rất sâu cay về "Người đặc biệt".

"Người đặc biệt" được đồn đoán sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mirror tiếp tục, "Một ông chủ CLB nào đó sẽ thích sự nổi tiếng mà Jose Mourinho mang lại và tạo điều kiện cho ông ấy có một màn trình diễn cuối cùng ấn tượng tại một giải đấu mà ông ấy rõ ràng rất yêu thích và đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi.

Bóng đá đã thay đổi và dường như Jose Mourinho lại không thay đổi theo. Vì vậy, thật khó hiểu khi Florentino Perez (chủ tịch của Real Madrid) muốn tái thuê Mourinho, ngoài lý do ngưỡng mộ cá nhân đối với tính cách của HLV người Bồ Đào Nha. Và điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Khi không gây gổ, Mourinho là một người đàn ông rất quyến rũ.

Nhưng Mourinho đã không giành được danh hiệu nào trong một thời gian dài, danh hiệu gần nhất của ông ấy là chức vô địch UEFA Conference League cùng AS Roma mùa giải 2021 - 2022. Điều đó đã chấm dứt 5 năm chờ đợi danh hiệu, chiến thắng trước đó của ông là tại Europa League cùng Manchester United".

Lần cuối cùng Jose Mourinho giành chức vô địch giải quốc gia là cách đây 11 năm. Đội bóng Benfica của ông hiện đang bất bại ở giải Primeira Liga mùa này nhưng vẫn kém đội đầu bảng Porto 7 điểm khi chỉ còn 4 trận đấu nữa.

Jose Mourinho luôn được liên hệ với những công việc lớn. "Người đặc biệt" có một người đại diện rất giỏi, cùng với nhiều yếu tố khác. Nhưng việc đưa cựu HLV của Chelsea trở lại Real Madrid, sau ba năm ở đó vào đầu thập kỷ trước, vẫn sẽ là một canh bạc lớn đối với Perez.

Chắc chắn có một vấn đề hiển nhiên. Vinicius Junior sẽ phản ứng thế nào trước việc Mourinho được Real Madrid bổ nhiệm? Trong trận đấu căng thẳng ở Champions League tại Lisbon giữa Benfica và Real Madrid, chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như cáo buộc Vinicius Junior đã cố tình khiêu khích bằng cách ăn mừng bàn thắng của mình, dẫn đến việc Vinicius tố cáo cầu thủ của Benfica phân biệt chủng tộc với mình.

“Thật không may, cậu ấy (Vinicius Junior) không chỉ đơn thuần là vui mừng khi ghi được bàn thắng tuyệt vời đó”, Jose Mourinho nói, “Khi bạn ghi một bàn thắng như vậy, bạn phải ăn mừng một cách tôn trọng".

Jose Mourinho liệu có hòa hợp với Vinicius tại Real Madrid? ẢNH: MIRROR/GETTY

"Hầu hết mọi người đều nhận thấy sự trớ trêu khi Mourinho bảo người khác ăn mừng một cách tôn trọng, nhưng những bình luận của ông chắc chắn đã xúc phạm Vinicius Junior, người vô tội trong vụ việc này. Nhưng ngoài vấn đề cụ thể đó, còn có câu hỏi rộng hơn về kiểu bóng đá mà HLV người Bồ Đào Nha sẽ mang đến đội chủ sân Bernabeu.

Sẽ thật sai lầm nếu so sánh mọi thứ với trận đấu bán kết Champions League kinh điển giữa PSG và Bayern Munich (PSG thắng 5-4) trên sân Parc des Princes vừa qua. Nhưng lối chơi bóng đá của các đội bóng dưới thời Mourinho trong những năm gần đây dường như lạc hậu so với những gì người ta thấy ở Paris.

Tuy nhiên, người ta vẫn không loại trừ khả năng Florentino Perez sẽ lại tìm đến Jose Mourinho, người cũng được cho là sẽ chuyển đến Newcastle nếu Eddie Howe rời CLB vào cuối mùa giải. Nếu Mourinho thực sự ký hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai, kết cục khó có thể tốt đẹp. Nhưng xét về mặt tích cực, ít nhất đó sẽ là tin tốt cho người hâm mộ Newcastle United", tờ Mirror kết luận.