MU có thể chiêu mộ miễn phí một tiền đạo ghi rất nhiều bàn thắng 02/05/2026 06:09

(PLO)- MU có thể chiêu mộ một trong những tiền đạo ghi bàn nhiều nhất thế giới mà không tốn một xu nào.

MU có cơ hội hiếm hoi để đưa một trong những tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại của châu Âu về Old Trafford mà không mất phí chuyển nhượng vào mùa hè này. MU vốn nổi tiếng là không muốn bỏ lỡ cơ hội nào trên thị trường chuyển nhượng. Và công cuộc tái thiết năm nay cũng không ngoại lệ, khi HLV Michael Carrick có cơ hội chiêu mộ một tiền đạo ghi rất nhiều bàn thắng tại châu Âu.

Như thể điều đó vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để theo đuổi một thỏa thuận, biểu tượng được đề cập cũng sẽ được chuyển nhượng tự do, trừ khi có điều gì đó lớn lao xảy ra tại Camp Nou từ giờ đến cuối mùa giải hiện tại. Cụ thể, Barcelona đang chuẩn bị để Robert Lewandowski ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng Sáu.

Tuy nhiên, Robert Lewandowski, người đã ghi 716 bàn thắng sau 1.029 lần ra sân chuyên nghiệp, vẫn đang chứng tỏ mình đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp hàng đầu, với 17 pha lập công và 4 pha kiến ​​tạo trong 41 trận đấu mùa này.

Carrick gặp khó khăn ở hàng công khi tân binh Benjamin Sesko bị chấn thương vào cuối năm 2025. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã đảm nhiệm những vai trò khác nhau như những tiền đạo tạm thời trong giai đoạn đó, nhưng có lẽ cả hai đều không đạt đẳng cấp mà MU muốn dựa vào cho vị trí này.

MU của Michael Carrick hoàn toàn có thể có được một tiền đạo đặc biệt với giá rẻ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hợp đồng sắp hết hạn của tiền đạo người Ba Lan Lewandowski đồng nghĩa với việc MU có thể ký thỏa thuận sơ bộ để chiêu mộ cầu thủ này ngay ngày mai nếu họ muốn. Việc đội tuyển Ba Lan của Lewandowski không tham dự World Cup 2026 cũng là một lợi thế khác, cho phép họ có một mùa giải chuẩn bị trọn vẹn với Carrick, hoặc bất cứ ai cuối cùng được bổ nhiệm làm HLV trưởng tại Old Trafford.

Ngay cả khi sắp bước sang tuổi 38 vào tháng 8, Robert Lewandowski vẫn rất hấp dẫn với một bản hợp đồng giá rẻ, dù chỉ để dẫn dắt sự phát triển của cầu thủ trẻ Sesko trong một mùa giải ngắn. Cựu ngôi sao của Bayern Munich và Borussia Dortmund đã suýt gia nhập Manchester United hơn một thập kỷ trước và tiết lộ rằng anh đã bật đèn xanh cho thương vụ này trước khi bị ngăn cản.

"Tôi đã quyết định và nói đồng ý gia nhập Manchester United", Robert Lewandowski tiết lộ vào năm ngoái, "Tôi muốn gia nhập Manchester United, để được gặp Sir Alex Ferguson. Họ (Borussia Dortmund) không thể bán tôi vì họ biết nếu tôi ở lại, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, và tôi có thể chờ thêm một hoặc hai năm nữa. Nhưng sự thật là tôi đã đồng ý gia nhập Manchester United".

Robert Lewandowski tiếp tục: "Nhưng khi nhìn lại quãng thời gian thi đấu cho Bayern Munich, Dortmund và giờ là Barcelona, ​​tôi phải nói rằng tôi rất hài lòng với sự nghiệp của mình. Tôi không có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì, bởi vì mọi bước đi hay quyết định, tôi đều đưa ra vì tôi muốn thế".

Có lẽ một vài người ở Old Trafford đang hy vọng rằng cựu binh người Ba Lan này vẫn chưa từ bỏ mong muốn khoác áo thêm 1 CLB hàng đầu. Và sự hồi sinh gần đây của MU dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick có thể đủ sức thuyết phục anh nếu "quỷ đỏ" liên hệ.

Robert Lewandowski gần như chắc chắn rời Barca sau mùa giải này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Barcelona đang gặp khó khăn về tài chính và sẵn sàng để Lewandowski ra đi, xét đến tuổi tác và mức lương khổng lồ của anh. Con số chính xác về mức lương của tiền đạo này có nhiều biến động do được cho là đã tăng lên theo thời gian, nhưng cầu thủ có trả lương cao nhất của Barca được cho là trong khoảng từ 400.000 đến 500.000 bảng mỗi tuần.

Robert Lewandowski sẽ phải giảm bớt kỳ vọng xuống ít nhất một nửa trước khi một thỏa thuận với MU có thể được thảo luận. Nếu Lewandowski sẵn sàng chấp nhận giảm lương đáng kể, thì một vụ chuyển nhượng đã được lên kế hoạch hơn một thập kỷ vẫn có thể rất hợp lý đối với tất cả các bên.